Fecha 7

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras la victoria de Capibaras sobre Tarucas

La franquicia del Litoral venció 39-28 a Tarucas en Rosario, cerró la primera rueda con una sonrisa y volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo. El triunfo llegó en una fecha que también dejó festejos de Pampas, Yacaré y Selknam.