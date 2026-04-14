Capibaras XV volvió a ganar en casa y lo hizo en una noche de peso específico para su campaña. El equipo del Litoral derrotó 39-28 a Tarucas en el Hipódromo de Rosario, por la séptima fecha del Súper Rugby Américas, y cerró la primera ronda con una victoria que lo reacomodó en la pelea por los puestos de arriba.
Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras la victoria de Capibaras sobre Tarucas
La franquicia del Litoral venció 39-28 a Tarucas en Rosario, cerró la primera rueda con una sonrisa y volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo. El triunfo llegó en una fecha que también dejó festejos de Pampas, Yacaré y Selknam.
El partido tuvo varios vaivenes. Tarucas golpeó primero, Capibaras reaccionó con el try de Bautista Estellés, la visita volvió a castigar y el trámite se mantuvo parejo durante buena parte de la noche. En el complemento, incluso, el equipo tucumano aprovechó la amarilla a Estellés y puso en aprietos al local, pero la franquicia del Litoral reconstruyó el partido desde la solidez en las formaciones fijas, el contacto y una defensa mucho más firme.
Un triunfo que lo devolvió al lote de arriba
La victoria no fue una más. Capibaras llegaba a esta fecha con la necesidad de sumar para no perder terreno en una tabla cada vez más comprimida y terminó encontrando una respuesta fuerte en Rosario. El 39-28 le permitió volver al triunfo tras la caída ante Dogos y, al mismo tiempo, quedar nuevamente en el cuarto puesto del campeonato.
Con siete partidos disputados, Pampas quedó como líder con 31 puntos, seguido por Dogos XV con 27 y Tarucas con 23. Detrás de ellos aparece ahora Capibaras XV con 21, ya instalado dentro del top 4 al cierre de la primera rueda. Más abajo quedaron Selknam con 16, Peñarol con 14, Yacaré XV con 11 y Cobras Brasil con 7.
Cómo quedó parado Capibaras
El valor de la noche también estuvo en el contexto. La fecha ya había dejado las victorias de Pampas sobre Peñarol, de Yacaré sobre Dogos y de Selknam sobre Cobras, por lo que Capibaras necesitaba una respuesta para no resignar terreno. La consiguió con una actuación trabajada, física y paciente, en una noche en la que también volvió a sentirse el peso de “Casa Capibaras” con más de 5.000 personas en el Hipódromo.
Así, el equipo del Litoral cerró la primera mitad del torneo con cuatro triunfos y tres derrotas, 21 puntos y una posición que lo mantiene en zona de protagonismo. No alcanzó a los tres de arriba, pero sí recuperó aire en una competencia corta, intensa y cada vez más exigente.
Así quedó la tabla
Tabla de Posiciones
Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
PAM
Pampas
Argentina
|7
|6
|0
|1
|249
|148
|34
|18
|+101
|7
|31
|2
|
DOG
Dogos XV
Argentina
|7
|5
|0
|2
|232
|169
|34
|18
|+63
|7
|27
|3
|
TAR
Tarucas
Argentina
|7
|5
|0
|2
|228
|183
|28
|25
|+45
|3
|23
|4
|
CAP
Capibaras XV
Argentina
|7
|4
|0
|3
|201
|140
|24
|19
|+61
|5
|21
|5
|
SEL
Selknam
Chile
|7
|3
|0
|4
|159
|258
|22
|36
|-99
|5
|17
|6
|
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
|7
|3
|0
|4
|153
|199
|21
|24
|-46
|2
|14
|7
|
YAC
Yacare XV
Paraguay
|7
|1
|0
|6
|167
|171
|21
|24
|-4
|7
|11
|8
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|7
|1
|0
|6
|139
|260
|17
|37
|-121
|3
|7