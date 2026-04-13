Capibaras XV volverá a jugar este lunes desde las 20 en Rosario, cuando reciba a Tarucas por la séptima fecha del Súper Rugby Américas. El partido se disputará en el Hipódromo y marcará el regreso de la franquicia del Litoral a su casa después de 50 días sin acción en ese escenario.
Juegan Capibaras XV contra Tarucas; seguí el partido en vivo
La franquicia del Litoral vuelve a presentarse en el Hipódromo de Rosario por la séptima fecha del Súper Rugby Américas. Nicolás Galatro mete seis cambios para un cruce que puede volver a mover la tabla.
El encuentro llegará en un momento importante para el campeonato. La fecha ya dejó los triunfos de Pampas, Yacaré y Selknam ante Peñarol, Dogos y Cobras, respectivamente, por lo que el cruce entre Capibaras y Tarucas puede tener un efecto directo sobre la zona alta de la tabla.
Seguí el minuto a minuto
Juan Sebastián Maio será el árbitro del partido
El encuentro tendrá arbitraje de Juan Sebastián Maio, en una noche importante para el desarrollo de la fecha 7. La designación ya quedó confirmada para el cruce en el Hipódromo.
Si querés, ahora te hago la nota base de “Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Tarucas” para la fecha 7.
Así forma Tarucas para visitar a Capibaras
El conjunto tucumano saldrá con Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno; Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot e Ignacio Cerrutti; Tomás Vanni, Matías Orlando, Pedro Coll, Mateo Pasquini y Tomás Elizalde.
El experimentado back encabezará a la franquicia tucumana en Rosario. Su presencia le da jerarquía a un equipo que llega con aspiraciones concretas de dar un salto en la tabla si consigue el triunfo.
Así forma Capibaras para jugar ante Tarucas
Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca estarán en la primera línea; Lorenzo Colidio y Lucas Bur en la segunda; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein completarán el pack de forwards.
Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio conducirán al equipo desde la base. Más afuera estarán Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.
Entre los suplentes estarán Manuel Cúneo, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Basilio Cañas, Juan Lovell, Bruno Heit y Benjamín Ordiz. Desde allí, Galatro buscará sostener intensidad en un partido exigente.
Pampas, Yacaré y Selknam ya ganaron en la fecha
La séptima jornada ya dejó triunfos de Pampas, Yacaré y Selknam ante Peñarol, Dogos y Cobras, respectivamente. En ese contexto, el duelo entre Capibaras y Tarucas puede terminar de mover el tablero del campeonato.
Tarucas también juega por la tabla en Rosario
La franquicia tucumana llega con la posibilidad de superar a Dogos en las posiciones si consigue una victoria. Ese dato le agrega otro peso a un partido que cierra la primera rueda del Súper Rugby Américas.
Capibaras necesita sumar para no perder terreno
El equipo del Litoral llega a este partido con la necesidad de ganar para no despegarse de los que pelean arriba. El resultado de esta noche puede dejarlo mejor posicionado de cara a la segunda parte del torneo.
Dónde ver en vivo a Capibaras vs Tarucas
El encuentro podrá seguirse por Disney+, además de la cobertura minuto a minuto de El Litoral. Será una nueva presentación del equipo regional en un tramo del campeonato donde cada punto empieza a pesar más.
Capibaras vuelve a jugar en Rosario después de 50 días
La franquicia del Litoral regresa al Hipódromo para una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Será una noche especial para el equipo de Nicolás Galatro, que vuelve a su casa después de una larga espera.
El partido entre la franquicia del Litoral y el conjunto tucumano comenzará a las 20. La expectativa es alta porque se trata de un cruce importante en la pelea por los puestos de arriba.