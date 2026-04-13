50 días tuvieron que pasar para que “Casa Capibaras” reciba una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Será esta noche, desde las 20 (arbitraje de Juan Maio), cuando la franquicia del Litoral reciba a Tarucas en el marco de la séptima fecha que ya dejó los triunfos de Pampas, Yacaré y Selknam, ante Peñarol, Dogos y Cobras respectivamente.
Capibaras y Tarucas cierran en Rosario la primera ronda del Súper Rugby América
El Hipódromo volverá a tener acción después de una larga espera. La franquicia del Litoral tendrá seis cambios.
Cuando esta noche, cerca de las 22, concluya el partido, dependiendo el resultado, habrá que ver cómo queda la tabla. Al momento, Pampas es el único líder, seguido por Dogos, pero si gana Tarucas, pasa a los cordobeses.
En caso que la victoria quede para Capibaras (necesaria para no “despegarse” de los de arriba”), la tabla solo se modificaría porque los del Litoral,en estos momentos están con los mismos puntos que Selknam, pero con un partido menos.
Seis cambios
Lo más destacado será el debut en la franquicia de Martín Vaca, hooker formado en Jockey de Villa María y con pasado en Pumitas, Jaguares, el Pro D2 y la MLR, que llegó para “adueñarse” de la camiseta 2 pero que estuvo perseguido por las lesiones.
También retorna al XV inicial Manuel Bernstein, uno de los capitanes del equipo que jugó por última vez ante Pampas por la tercera fecha.
En la pareja de medios habrá enroque de hombres del Jockey bicampeón del TRL: Alejo Sugasti y Juan Pablo Baronio ocuparán el lugar de Juan Lovell e Ignacio Dogliani, respectivamente.
Las otras dos modificaciones serán en el centro de la cancha: estarán de entrada Guido Chesini y Bautista Estellés, y van al banco Ordiz y Heit.
El partido comenzará a las 20, será arbitrado por Juan Sebastian Maio y se disputará en el Hipódromo de Rosario.
Los equipos
Capibaras XV: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini (C), 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9- Alejo Sugasti y 10- Juan Bautista Baronio; 11- Franco Rossetto, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estellés, 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch.
Suplentes: 16- Manuel Cúneo, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Juan Segundo Huber, 20- Basilio Cañas, 21- Juan Lovell, 22- Bruno Heit y 23- Benjamín Ordiz.
Tarucas: 1- Mariano Muntaner, 2- Juan Manuel Vivas y 3- Francisco Moreno; 4- Ignacio Marquieguez y 5- Luciano Asevedo; 6- Facundo Cardozo, 7. Tomás Dande y 8- Thiago Sbrocco; 9- Estanislao Pregot e 10- Ignacio Cerrutti; 11- Tomás Vanni, 12- Matías Orlando (C), 13- Pedro Coll, 14- Mateo Pasquini y 15- Tomás Elizalde.
Suplentes: 16- José Calderón, 17- Benjamín Farías, 18- Rodrigo Navarro, 19- Joaquín Aguilar, 20- Miguel Mukidse, 21- Matías Sauze, 22- Máximo Ledesma y 23- Stefano Ferro.