Tal como estaba previsto para este sábado, y luego de una espera de tres semanas, volvió la actividad en el Torneo Regional del Litoral.
CRAI impuso condiciones en las "cuatro hectáreas"
Gran victoria "Gitana": en Fisherton venció 23 a 6 al Jockey. SFRC cayó ante GER.
Específicamente, se jugó la segunda fecha del TRL, tanto en el sector principal o “Top Ten”, como en la Segunda División.
Otra vez fue noticia el actual bicampeón, Jockey de Rosario, que en su cancha, no pudo con CRAI, que se llevó un merecido triunfo por 23 a 6.
El partido
La visita supo construir la victoria desde el primer momento. Los jugadores de CRAI estuvieron siempre enfocados, teniendo en cuenta que, con rivales de fuste como Jockey (más allá del comienzo adverso en el TRL), estar desconcentrados es muy peligroso.
"Pudimos plasmar en la cancha, lo que trabajamos en la semana en entrenamiento que salieron muy bien", comentó Carlos Matozzo a El Litorla.
En cuanto a las formaciones fijas, bien el line out, y algo más complicado el scrum, cuestión esta última que se pudo revertir en el complemento con los "impact players".
La defensa fue otro punto destacado de CRAI, sobretodo en los primeros minutos del complemento, donde Jockey intentaba acercarse pero no podían por el mérito de su rival.
"La verdad, nos volvemos muy contentos. Con cosas para corregir, obviamente, pero con una victoria contundente ante Jockey y, más que nada, con el desafío logrado de mantener el foco y la concentración durante todo el partido" concluyó el head coach Gitano
Casa Capibaras, alojó el televisado
En la cancha rosarina que hace las veces de local la franquicia del Litoral, se disputó el encuentro entre Gimnasia y Esgrima (tiene suspendido su campo de juego) que le ganó 28 a 13 a Santa Fe Rugby Club.
Gimnasia comenzó mejor. Antes de los diez minutos de juego, entrada limpia de por el centro de la cancha aprovechando una desinteligencia en la marca tricolor y try abajo de los palos.
Luego llegó un try penal del mensana, tras el empuje en el scrum y aprovechando el jugador de más producto de una amarilla en Santa Fe Rugby.
El equipo de Sauce Viejo se mantenía en partido por intermedio de Mendicino que aportó dos penales.
Pero antes que finalice la primera etapa, otra vez GER amplió el margen con un try que se apoyó en una de las puntas, pero donde primero hubo una buena obtención en el line y el consecuente buen manejo de pelota, para llegar al objetivo.
En el complemento, Santa Fe Rugby tenía que buscar ser protagonista y, sobretodo, efectivo. Algo que le costó... Recién a los veinte minutos, y tras insistir en varias oportunidades, llegó el primer try de la visita. Jugada preparada: line a la cola y rápida apertura a Erbetta que, con marca encima, anotó para su equipo.
Más allá de esa reacción, a Santa Fe Rugby se le hizo difícil siempre terminar jugadas con precisión para acercarse aún más en el marcador. Sí tuvo muy buenos momentos defensivos. Pero que no fueron suficientes cuando GER se afirmaba en la cancha.
Algo que se reflejó sobre el final con Santa Fe Rugby ya más lanzado a tratar de "arrimarse" para, de mínima, sumar un bonus defensivo. Algo que, no solo que no logró, sino que el equipo que hizo de local en "Casa Capibaras", supo capitalizar con un try más y de esa manera obtener el punto bonus ofensivo.
El resto de la fecha 2
Universitario de Rosario le ganó 24 a 16 a Jockey de Venado Tuerto.
Duendes goleó 38 a 3 al Paraná Rowing Club.
Parejo y cerrado el partido en el Parque Urquiza. Fue victoria para CAE por 13 a 8 ante Old Resian.
Posiciones
GER y Duendes son líderes con 9 puntos. Los siguen: CAE 8, CRAI y SFRC 5, Uni (Ros.) y Jockey (VT) 4, Old Resian 2, Jockey (Ros.) 1 y Rowing 0.
Próxima fecha
El sábado que viene, 18 de abril, se disputará la tercera fecha del Top Ten del TRL y tendrá los siguientes encuentros:
- SFRC vs. CAE
- CRAI vs. Jockey (VT)
- GER vs. Uni (Ros.)
- Old Resian vs. Duendes
- Rowing vs. Jockey (Ros.)