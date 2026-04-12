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Torneo Regional del Litoral

Gran partido en Cabaña Leiva: Uni le ganó a La Salle 32 a 29

Fecha con victorias visitantes y un empate en Segunda División.

En un partido muy parejo, Uni le ganó a La Salle.En un partido muy parejo, Uni le ganó a La Salle.
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También se jugó la segunda fecha completa en el certamen de ascenso del Torneo Regional del Litoral.

En Cabaña Leiva, hubo "partidazo" entre dos viejos conocidos: La Salle y Universitario.

El equipo local, venía de ser goleado en la primera fecha y también en la jornada inicial de Copa Santa Fe. Realidad totalmente opuesta para los "Cuervos" de la Esmeralda.

Así y todo, tremendo encuentro que concluyó con la victoria, con lo justo de Uni por 32 a 29. El encuentro se definió con un try de la visita e inmediatamente después se terminó el partido.

Los otros cuatro triunfos visitantes fueron los siguientes: Tilcara 18 – Alma Juniors 36; Cha Roga Club 13 – Caranchos;

Gimnasia de Pergamino 12 – CRAR 55; San Nicolás Rugby 26 – Logaritmo 47.

Posiciones

Alma Juniors, Uni (SF) y Caranchos 10; Logaritmo 9, Provincial 7, Tilcara y CRAR 5, Pampas y La Salle 2, San Nicolas Rugby 1, y cierran sin puntos, Cha Roga y

Gimnasia (P).

Próxima fecha (la tercera, el 18/04)

Uni (SF) vs. Cha Roga

CRAR vs. Pampas

Logaritmo vs. Gimnasia (P)

Alma Junior vs. San Nicolás Rugby

Provincial vs. La Salle

Caranchos vs. Tilcara

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