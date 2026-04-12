También se jugó la segunda fecha completa en el certamen de ascenso del Torneo Regional del Litoral.
Gran partido en Cabaña Leiva: Uni le ganó a La Salle 32 a 29
Fecha con victorias visitantes y un empate en Segunda División.
En Cabaña Leiva, hubo "partidazo" entre dos viejos conocidos: La Salle y Universitario.
El equipo local, venía de ser goleado en la primera fecha y también en la jornada inicial de Copa Santa Fe. Realidad totalmente opuesta para los "Cuervos" de la Esmeralda.
Así y todo, tremendo encuentro que concluyó con la victoria, con lo justo de Uni por 32 a 29. El encuentro se definió con un try de la visita e inmediatamente después se terminó el partido.
Los otros cuatro triunfos visitantes fueron los siguientes: Tilcara 18 – Alma Juniors 36; Cha Roga Club 13 – Caranchos;
Gimnasia de Pergamino 12 – CRAR 55; San Nicolás Rugby 26 – Logaritmo 47.
Posiciones
Alma Juniors, Uni (SF) y Caranchos 10; Logaritmo 9, Provincial 7, Tilcara y CRAR 5, Pampas y La Salle 2, San Nicolas Rugby 1, y cierran sin puntos, Cha Roga y
Gimnasia (P).
Próxima fecha (la tercera, el 18/04)
Uni (SF) vs. Cha Roga
CRAR vs. Pampas
Logaritmo vs. Gimnasia (P)
Alma Junior vs. San Nicolás Rugby
Provincial vs. La Salle
Caranchos vs. Tilcara