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El try de Bautista Estelles que abrió el triunfo de Capibaras

El Hipódromo de Rosario empezó a festejar temprano con el ensayo del jugador de Plaza.

Estelles está decidido y ya sabe cómo termina la jugada. Fue el primer try de capibaras XV en el partido ante Tarucas. Foto: Marcelo Manera.Estelles está decidido y ya sabe cómo termina la jugada. Fue el primer try de capibaras XV en el partido ante Tarucas. Foto: Marcelo Manera.
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Capibaras XV obtuvo un triunfo muy importante frente a Tarucas en el cierre de la primera ronda del Súper Rugby Américas.

Si bien el marcador lo abrió Tarucas con un penal de Cerrutti, la franquicia del Litoral reaccionó rápido luego de una buena jugada en conjunto que definió Bautista Estelles abajo de los palos, tras un lindo quiebre de marcas.

El try de Estelles en fotos

Estelles está decidido y ya sabe cómo termina la jugada. Fue el primer try de capibaras XV en el partido ante Tarucas.Estelles a punto de recibir la marca de Elizalde. Foto: Marcelo Manera.
Elizalde intenta en vano detener a Estelles.Elizalde intenta en vano detener a Estelles. Foto: Marcelo Manera.
Elizalde ya está en el piso y Estellés con la vista firme en el objetivo.Bautista Estelles tiene la vista firme en el objetivo: el ingoal de Tarucas. Foto: Marcelo Manera.
El centro del Litoral en pleno vuelo al try.El centro del Litoral en pleno vuelo al try. Foto: Marcelo Manera.
Hecho consumado. Capibaras ya sumó de a cinco.Hecho consumado. Capibaras ya sumó de a cinco. Foto: Marcelo Manera.
Baronio, Rosetto y Sugasti festejan con Estelles.Baronio, Rosetto y Sugasti festejan con Estelles. Foto: Marcelo Manera.

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