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Capibaras volvió a "casa" y al triunfo: victoria 39 a 28 ante Tarucas

La franquicia del Litoral cerró la primera ronda entre los mejores cuatro de la competencia.

Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola
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Después de casi dos meses, Casa Capibarasvolvió a cobijar a su hijo.

Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola

La franquicia del Litoral jugó este lunes por la noche en el marco de la séptima fecha del Súper Rugby Américas, que marca el fin de la primera ronda.

Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola

Enfrente estuvo Tarucas, el equipo con base en San Miguel de Tucumán. La otra franquicia “joven”, que tuvo su estreno en la competencia en la temporada pasada.

En fotos: Capibaras XV-Tarucas

En fotos: Capibaras XV-Tarucas

La victoria quedó en "Casa Capibaras" por 39 a 28 para mantener entre los puestos principales a los conducidos por Nicolás Galatro.

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