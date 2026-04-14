Después de casi dos meses, “Casa Capibaras” volvió a cobijar a su hijo.
Súper Rugby Américas
Capibaras volvió a "casa" y al triunfo: victoria 39 a 28 ante Tarucas
La franquicia del Litoral cerró la primera ronda entre los mejores cuatro de la competencia.
Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola
Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola
La franquicia del Litoral jugó este lunes por la noche en el marco de la séptima fecha del Súper Rugby Américas, que marca el fin de la primera ronda.
Capibaras XV vs Tarucas. Foto: Fernando Nicola
Enfrente estuvo Tarucas, el equipo con base en San Miguel de Tucumán. La otra franquicia “joven”, que tuvo su estreno en la competencia en la temporada pasada.
La victoria quedó en "Casa Capibaras" por 39 a 28 para mantener entre los puestos principales a los conducidos por Nicolás Galatro.
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