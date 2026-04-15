Se cumplen los objetivos de la franquicia

La “otra” victoria de Capibaras XV: ¡8 Pumitas propios de la lista de 31!

En total son once convocados de la Academia Litoral que está a cargo del Head Coach de Capibaras, Nicolás Galatro. Ocho de ellos pertenecen al plantel de la franquicia y seis ya debutaron en el Súper Rugby Américas.