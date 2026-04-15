Hace algunos días la UAR comunicaba: “El seleccionado M20 se prepara para lo que será la primera exigente prueba del año, con el comienzo del Rugby Championship M20, que se llevará a cabo en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, Sudáfrica. En dicho certamen, tal como sucede con los mayores, Los Pumitas se medirán con los australianos, neozelandeses y sudafricanos; serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos.
La “otra” victoria de Capibaras XV: ¡8 Pumitas propios de la lista de 31!
En total son once convocados de la Academia Litoral que está a cargo del Head Coach de Capibaras, Nicolás Galatro. Ocho de ellos pertenecen al plantel de la franquicia y seis ya debutaron en el Súper Rugby Américas.
“La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.
“En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica. El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría”, cerraba la comunicación oficial de la UAR.
El lunes, además de ganar una “finalísima” ante Tarucas, llenar la cancha del Hipódromo un día de semana a la noche y meterse entre los cuatro del Súper Rugby Américas, Capibaras XV “ganó otro partido”. Tan importante como ese 39-28 de la chapa led final.
Es que en el listado oficial de Los Pumitas, el dato es impactante: once rugbiers convocados surgieron de la llamada “Academia Litoral”, que en esta zona de la Argentina está a cargo del Head Coach de Capibaras, Nicolás Galatro.
Los Pumitas del Litoral son: Manuel Cúneo de San Juan RC (cuyano con buenos minutos en Capibaras), Bautista Benavides de Santa Fe Rugby Club, Agustín Ponzio de CRAI, Franco Marizza de Rowing, Basilio Cañas de Estudiantes de Paraná, Ignacio Zabella de Universitario de Rosario, Benjamín Ordiz de Los Caranchos, Mateo Tanoni de Jockey, Federico Narváez de CRAR, Álvaro Degratti de Atlético de Rosario y Juan Preumayer de Jockey de Rosario. De yapa, ocho de estos once pertenecen al plantel de la franquicia y seis ya debutaron en el Súper Rugby Américas con la casaca de Litoral Rugby.
Por eso la emoción cuando uno de los icónicos “Pumas 1965”, como el querido José Luis Imhoff, entregó el legado a estos chicos antes de Capibras-Tarucas. Lo hizo acompañado de “Pepe” Costante y Leo Senatore, indiscutido embajador deportivo de la franquicia litoraleña.
Esa frase vieja de “sino sabemos de dónde venimos, no podemos conocer hacia dónde vamos” fue real en ese momento único y emotivo. Fue la postal del “otro partido” que ganó Capibaras el lunes, además del 39-28 a Tarucas.