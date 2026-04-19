Este lunes, desde las 20 hs. y con el arbitraje de Gonzalo de Achaval, otra vez juega en el cierra de una nueva fecha del Súper Rugby Américas (la octava) la franquicia del Litoral.
Dos cambios en Capibaras para enfrentar a Peñarol
Heit y Dicapua reemplazan a Chesini y Lluch lesionados. El partido, este lunes a las 20 hs., cierra la octava fecha.
Capibaras XV enfrenta a Peñarol en el estadio Charrúa de la ciudad de Montevideo, en un partido clave e importante para tratar de mantenerse entre los puestos principales de una competencia cada vez más pareja y que crece día a día.
Dos cambios
En lo que respecta al quince titular que definieron Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nico Vergallo, habrá dos modificaciones respecto al equipo que viene de jugar y vencer a Tarucas en el Hipódromo.
Ambos cambios se presentan por distintas lesiones y entre los backs. Vuelve a la titularidad el paranaense Bruno Heit en reemplazo de Guido Chesini; y Gino Dicapua se mete en una de las puntas como wing entre los titulares por Francisco Lluch, pasando Franco Rossetto a ocupar la posición de fullback.
Poder armar el mismo pack de forwards sin dudas es una muy buena noticia, para de esta manera darle continuidad a los delanteros, habituales generadores de juego a través de las posiciones fijas tratando de tener pelotas de calidad a lo largo de los 80 minutos de juego.
Los 23
Capibaras formará con: Capibaras XV: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini (C), 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9- Alejo Sugasti y 10- Juan Bautista Baronio; 11- Gino Dicapua, 12- Bruno Heit, 13- Bautista Estellés, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Entre los suplentes, Bernardo Lis ocupará el lugar de Manuel Cúneo que ya está con Los Pumitas M20 para jugar el Rugby Championship. Los otros dos primeras líneas serán los mismos: Juan Ignacio Rodríguez e Ignacio Orsetti: Juan Segundo Huber también es otro de los que se mantiene, mientras que Bautista Grenón reemplazará a Basilio Cañas (otro que ya está con Los Pumitas). Completan el “banco”: Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Santiago Vítola.
El anfitrión
Tres modificaciones presentará Peñarol respecto al equipo que viene de perder en Buenos Aires ante Pampas.
Cambian la pareja de medios: arrancan el partido Ícaro Amarillo y Juan Francisco Pereyra en reemplazo del santafesino Alejandro Molinas (estará como suplente) y Justo Ferraro respectivamente. Además, Nicolás Pittaluga ingresa por Ignacio Facciolo.
Peñarol: 1- Francisco Suárez, 2- Joaquín Myszka, 3- Jesús Porro, 4- Ethan Fryer, 5- Manuel Rosmarino, 6- Manuel Ardao, 7- Lucas Bianchi (C), 8- Manuel Diana, 9- Ícaro Amarillo, 10- Juan Francisco Pereyra, 11- Tomás Baca Castex, 12- Noah Flesch, 13- Juan Manuel Alonso, 14- Santiago Marolda y 15- Nicolás Pittaluga.