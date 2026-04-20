El Embajador de la República Argentina en Uruguay, Alan Claudio Beraud, recibió a una parte de la delegación oficial de Capibaras XV en la casa criolla en Montevideo. El CEO Carlos Fertonani, el Director Operativo “Nacho” Vigetti y tres jugadores del plantel de Litoral Rugby fueron recibidos unas horas antes del partido.
Uruguay: el embajador argentino recibió al rugby de Capibaras XV
Se llama Alan Claudio Beraud y fue designado en enero de este mismo año por el presidente Javier Milei. Su “coincidencia” con el rugby y el recuerdo charrúa por Mario Barletta.
En el caso de Beraud (futbolero e hincha de Boca), además de estar muy informado de la competencia de Súper Rugby Américas, recordó que “Juani” Rodríguez (enviado de El Litoral a cada copa del mundo del deporte ovalado) que “me tocó estar de embajador de Argentina en Japón cuando fue el Mundial de Rugby”.
“Era impresionante la campaña de difusión del gobierno japonés por ese evento único. Es más, desde los medios de comunicación y las escuelas hicieron una gran difusión del Mundial. Es más, recuerdo que se planteaban el objetivo de sumar ¡un millón de japoneses que se animaran a jugar al rugby!. Fue, para mí como Embajador de la República Argentina, algo inolvidable”.
El CEO de la franquicia, Carlos Fertonani, agradeció la recepción, le explicó al Embajador el proyecto “a cinco años” de la franquicia Litoral Rugby, al mismo tiempo que le entregó obsequios: plaqueta de Capibaras, indumentaria y los tradicionales alfajores.
El Embajador Alan Beraud recibió al equipo técnico del equipo argentino de rugby Capibaras XV. "Invitamos a la comunidad argentina a alentarlos en el partido que disputarán hoy a las 20:00 hs frente a Peñarol en el estadio Charrúa por la octava fecha del Súper Rugby Américas. ¡Les deseamos muchos éxitos!", informó la propia cuenta diplomática de la República Argentina en Uruguay.
“Hay un evento comercial muy grande donde concurren muchas empresas del agro de la provincia de Santa Fe”, explica el Embajador a El Litoral. En la misma sede diplomático, los empleados recuerdan con mucho respeto y cariño a Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe y que fuera Embajador de la República Argentina entre 2018 y 2019.
Alan Claudio Beraud fue embajador de Argentina en Japón durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y también se desempeñó como consejero legal en la Cancillería.