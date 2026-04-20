Lunes a las 20 en el “Estadio Charrúa”

Capibaras juega al rugby donde este mismo sábado hubo fútbol

Enclavado en el Parque Rivera, no tenía partidos de fútbol profesional desde hace 15 años. Peñarol hace de local en el Súper Rugby, pero desde este año Miramar Misiones y el Montevideo City Torque también lo usan para el fútbol.