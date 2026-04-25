El equipo del Litoral jugará en San Pablo ante el representante de Brasil. Será este domingo, desde las 15 y con el arbitraje del uruguayo Pancho González.
Capibaras con cuatro cambios para visitar a Cobras
Además de Bur y Gandini que directamente no viajaron, Correa y Sugasti, arrancan desde el banco en Brasil.
Los de Galatro irán por su tercera victoria al hilo luego de festejar ante Tarucas y Peñarol.
Entre los forwards habrá una modificación por línea. Juan Ignacio Rodríguez tendrá su primera titularidad como pilar izquierdo. En la segunda reaparecerá Franco Benítez y en la tercera uno de los alas será el correntino Jerónimo Gómez Vara. Ocupando los lugares de Correa, Bur y Gandini respectivamente.
En los backs la única variante será el ingreso de Juan Lovell por Alejo Sugasti como medio scrum.
El resto de la línea tendrá a los mismos componentes que viene de tener una gran actuación frente a Peñarol.
Los 23
Capibaras XV formará con: 1- Juan Ignacio Rodríguez, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Franco Benítez; 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9- Juan Lovell y 10- Juan Bautista Baronio; 11- Gino Dicapua, 12- Bautista Estellés, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Diego Correa, 18- Ignacio Orsetti, 19- Juan Segundo Huber, 20- Bautista Grenón, 21- Alejo Sugasti, 22- Santiago Vítola e 23- Ignacio Dogliani.
Quedaron fuera de los 23 Lisandro Dipierri y Pietro Croce.