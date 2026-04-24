Parece que pasó hace bastante, pero no: el lunes, Capibaras estuvo en Montevideo donde derrotó a Peñarol en el estadio Charrúa, y este viernes, los conducidos por Nicolás Galatro ya se encuentran en la ciudad de São Paulo, Brasil.
Capibaras ya está en Brasil a la espera del partido ante Cobras
La franquicia del Litoral juega el domingo desde las 15. El equipo, seguramente, tendrá varios cambios.
La franquicia del Litoral juega el próximo domingo desde las 15 hs. ante Cobras en el estadio “Nicolau Alayón”. Es una cancha que tiene césped natural, a diferencia de las últimas dos presentaciones ante Tarucas y Peñarol, que se disputaron en sintético.
Plantel con bajas por descanso
Luego del partido ante Peñarol en Montevideo, ya se podía especular con el plantel que le tocaría viajar a Brasil, teniendo en cuenta el poco descanso.
Capibaras regresó de Uruguay el mismo lunes por la noche, llegó a Rosario el martes a la mañana temprano, descansó ese día y volvió al trabajo el miércoles.
En ese contexto, podían preverse cambios/descansos para algunos jugadores. Por eso no extraña que Lucas Bur e Ignacio Gandini no figuran entre los jugadores que ya están en tierra paulista. Una “mini lista” que también podría integrar el pilar izquierdo, Diego Correa, pero el paranaense sí viajó. Los tres son de los que más minutos en cancha tienen desde el inicio de la competencia.
Los 25 en Brasil
En definitiva, los que están en São Paulo son:
Forwards: Diego Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca, Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Lisandro Dipierri, Lorenzo Colidio, Franco Benítez, Juan Segundo Huber, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein, Bautista Grenón y Jerónimo Gómez Vara.
Backs: Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Gino Dicapua, Bruno Heit, Bautista Estellés, Lautaro Cipriani, Franco Rossetto, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Santiago Vítola y Pietro Croce.
Un poco de especulación periodística
En este sentido y “jugando” un poco a ser head Coach: ¿cuál sería el mejor equipo para arrancar ante Cobras?
Un dato fácil es que hay dos cambios obligados (ante las ausencias obligadas de Bur y Gandini) en un pack de forwards que venía de dos partidos de manera consecutiva en saltar a la cancha con los mismos protagonistas.
Basándonos en quienes estuvieron en Uruguay, Huber sería el reemplazante de Bur y Grenón ingresaría por Gandini. No obstante, está la opción, fundamentalmente en la tercera línea, de Jerónimo Gómez Vara, de más experiencia y que fue titular en varias oportunidades.
El resto de los “gordos” serían los mismos, y se irá viendo con el trámite y el resultado del partido los cambios en los momentos adecuados. Por ejemplo, si Correa va efectivamente desde el arranque y el partido toma un vuelo positivo para Capibaras, Juani Rodríguez seguramente tendrá más minutos en cancha.
Entre los backs es más difícil esta “especulación periodística”, teniendo en cuenta que están disponibles los mismos siete del arranque ante Peñarol.
Sí se renovarán las expectativas, fundamentalmente en Cha Roga, para ver si Pietro Croce queda entre los 23 y tiene la posibilidad de debutar en el SRA.
Un dato no menor
Vale recordar que Capibaras XV es el equipo del SRA con más jugadores afectados a Los Pumitas M20 que el próximo martes 27 de abril, desde las 11 de la mañana en Porth Elizabeth, debutará ante el seleccionado local en una nueva edición del Rugby Championship de la categoría.
Nicolás Fernández Miranda, el Head Coach de Argentina eligió 8 integrantes de la franquicia del Litoral para su plantel: Manuel Cúneo, Bautista Benavides, Basilio Cañas, Ignacio Zabella y Benjamín Ordiz, quienes ya debutaron en el Súper Rugby Américas; y Agustín Ponzio, Franco Marizza y Mateo Tanoni, que todavía no tuvieron su estreno en la competencia.
La “noticia de la semana”
Sin dudas que el “bombazo” de los últimos días en lo que a rugby nacional se refiere, fue la confirmación de Emiliano Boffelli como nuevo jugador de la franquicia del Litoral.
Era algo que “estaba al caer”, tras la recuperación de Boffelli de una lesión de espalda, su vuelta a las canchas con la camiseta de Duendes y un “pedido” de Felipe Contepomi para que tenga un roce más exigente y poder pensar en que sea una opción, otra vez con Los Pumas.
Además, de la llegada del back de Duendes, el miércoles también se sumó a Capibaras el capitán de Atlético del Rosario, Tomás Malanos.
Y esto, ansiedad mediante, desprende una pregunta casi de manera automática: ¿estará disponible alguno de los dos para jugar ante Pampas el próximo 1° de Mayo en Rosario?