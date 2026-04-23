Este sábado 25 de abril, el torneo más federal del país retomará la acción en lo que será la segunda fecha del Torneo del Interior A y la primera jornada de fase de grupos del TDI B.
El próximo sábado, nueva fecha del Torneo del Interior de rugby
CRAI debuta como visitante ante Rowing. Mientras que Santa Fe Rugby enfrenta en Rosario a Jockey.
En lo que respecta a los equipos de la Unión Santafesina de Rugby, CRAI estará debutando en el segundo nivel ante el Paraná Rowing Club. Mientras que por el TDI “A”, Santa Fe Rugby visita al Jockey rosarino.
Además, un dato importante a tener en cuenta en lo que refiere al referato: Nerea Livoni, de la Unión de Rugby de San Luis, hará su debut como referee principal. Estará a cargo, en la categoría B, de Universitario de San Juan ante Tucumán Lawn Tennis.
TDI “A”, toda la fecha
Zona 1:
Marista RC vs. Tucumán Rugby. Referee: Federico Solari del NEA.
Mendoza RC vs. GER. Referee: Joaquín Zapata de Santa Fe.
Zona 2:
Tala RC vs. Urú Curé. Referee: Leandro Peker de Misiones.
CURNE vs. CAE. Referee: Tomás Ninci de Córdoba.
Zona 3:
Jockey (Ros.) vs. Santa Fe Rugby. Referee: Agustín Altabe de Córdoba.
Córdoba Athl. vs. Uni (Cba.). Referee: Juan Zubieta de URNE.
Zona 4:
La Tablada vs. Jockey (Cba.). Referee: Juan Martínez de Cuyo.
Duendes vs. Old Resian. Referee: Gastón Roge de Mar del Plata.
TDI “B” – Fecha 1
Zona 5:
Cardenales RC vs. Natación y Gimnasia. Referee: Santiago Bevacqua de Sur.
Rowing vs. CRAI. Referee: Sergio Alvarenga de Paraguay.
Zona 6:
Uni de San Juan vs. Tucumán Lawn Tennis. Referee: Nerea Livoni de San Luis.
Mar del Plata Club vs. Sporting. Referee: Juan Moyano de Entre Ríos.
Zona 7:
Sociedad Sportiva vs. Liceo RC. Referee: Juan Vega de Rosario.
Los Tordos RC vs. Huirapuca. Referee: Valentín Ferrero de Córdoba.
Zona 8:
Tigres RC vs. Palermo Bajo. Referee: Pedro López Vildoza de Tucumán.
Uni de Tucumán vs. Jockey de Villa María. Referee: Maximiliano Busaniche de Formosa.