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Se disputó la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Rugby

El certamen dejó marcadores amplios en ambas zonas y un encuentro que no pudo completarse debido a las inclemencias del tiempo.

Jockey Club de Venado Tuerto se quedó con un ajustado duelo frente a Jockey Club de Rosario por 22 a 15.Jockey Club de Venado Tuerto se quedó con un ajustado duelo frente a Jockey Club de Rosario por 22 a 15.
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En la Zona 1 de la Copa Santa Fe de Rugby, Duendes RC logró una sólida victoria como visitante al imponerse por 43 a 19 ante Fusión San Nicolás, mostrando contundencia ofensiva. Por su parte, Universitario de Rosario también se hizo fuerte y venció a Provincial por 32 a 14, mientras que Caranchos volvió a demostrar su poderío al golear 56 a 18 a Gimnasia de Pergamino.

Jockey Club de Venado Tuerto se quedó con un ajustado duelo frente a Jockey Club de Rosario por 22 a 15.Jockey Club de Venado Tuerto se quedó con un ajustado duelo frente a Jockey Club de Rosario por 22 a 15.

En la Zona 2, Old Resian Club sumó un nuevo triunfo al derrotar a Pampas por 29 a 15. En tanto, Jockey Club de Venado Tuerto se quedó con un ajustado duelo frente a Jockey Club de Rosario por 22 a 15.

El único encuentro que no pudo disputarse con normalidad fue el que protagonizaban Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y Logaritmo, que debió ser suspendido a causa de la tormenta eléctrica, quedando a la espera de su reprogramación.

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