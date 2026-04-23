En Chañar Ladeado, donde casi se cae la bota, el recuerdo de la Copa Santa Fe está guardado en el corazón y la memoria.
La Copa Santa Fe en la punta de la bota invencible
Compiten 57 equipos masculinos y 32 femeninos, con 98 y 62 partidos respectivamente. Arranca el primer fin de semana de mayo.
Es que Independiente de Chañar Ladeado tiene una marca imbatible: en 2016 cuando arrancó esta hermosa idea y de la mano del "Tino" Ribonetto como DT movilizaron casi 2.000 hinchas para jugar contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Por ese entonces, en los duros inicios, la Copa Santa Fe solamente tenía fútbol masculino. Hoy, en 2026, el Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe le dieron vida a la Copa más ambiciosa de toda la historia: ¡14 deportes y 20 disciplinas.
La vuelta al "sur"
Diez años después, Independiente de Chañar Ladeado renovó su romance con la Copa y recibió la "orejona" santafesina. Como último campeón de la Liga Interprovincial con sus 12 clubes (en otros tiempos se sumaban los clubes cordobeses).
En el lanzamiento participaron participaron. El Presidente Comunal de Chañar Ladeado, Federico Valle; Presidente de la Liga Interprovincial de Fútbol - José María Caminos; Presidente de Independiente Atletic Club - Ángel Varesi; Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro; Juan José Arcieri de la Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe; Matías Dichiara del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Apoyo provincial
"Vamos a arrancar el primer fin de semana de mayo con varones y dos semanas después con las mujeres. Se suma el FUTSAL y el fútbol adaptado. La Copa Santa Fe creció con este Gobierno en cantidad y calidad. Hay una decisión del Gobernador Maximiliano Pullaro y de Daniel Di Lena con Lotería de Santa Fe para apoyar a los clubes, a los deportistas y a los dirigentes", aseguró Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol.
Entre varones y mujeres se disputarán 160 partidos durante seis meses, buscando a los campeones 2026, el año de los Juegos Deportivos Suramericanos en la Provincia de Santa Fe.