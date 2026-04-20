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Está en juego la Copa Lotería de Santa Fe

Con “Capi” y 150 inscriptos, el Mountain Bike brilló en San Justo

La tradicional competencia “Vuelta de los 3 Puentes” logró reunir ciclistas de varias provincias argentinas. Esta vez fueron 70 kilómetros solamente por ruta como consecuencia de las precipitaciones.

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La pasión del Mountain Bike completó una nueva aventura este domingo 19 de abril: en el marco de la Copa Lotería de Santa Fe, se disputó la tercera edición de la llamada “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo. El Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, acompañó todo el recorrido y encabezó la entrega de premios a los ganadores.

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Desde la organización explicaron a El Litoral que “para preservar a los más de 150 competidores y como consecuencia de las precipitaciones que sacudieron la zona en los días previos, los 70 kilómetros de pura adrenalina se disputaron exclusivamente por ruta, quedando anulados los recorridos por tierra y ripio”.

La “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo, portón del norte santafesino, generó acción en las instalaciones del Club Atlético Tiro Federal y es organizado por la Subcomisión de Ciclismo.

Hubo más de 150 ciclistas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y, obviamente, Santa Fe.

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La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike es un evento deportivo que comprende las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo. En mayo, la tercera jornada se desarrollará en Venado Tuerto.

El listado de ganadores de la “Vuelta de los 3 Puentes” en San Justo por cada una de las categorías fue el siguiente:

Silvia Rodríguez (Colonia Alpina de Santiago del Estero) en dama promocional; Luisina Simondi (Rafaela) en damas elite; Micaela Kranewitter (Valle María, Diamante, Entre Ríos) en damas Máster; Valeria Huanco (Correa Santa Fe) en damas master b; Marta Mayer (Brinkmann, Córdoba) en damas master c; Lidia Díaz (Avellaneda, Santa Fe) en damas master D.

Federico Corradi (San Francisco, Córdoba) en Elite; Mirian Espinosa (San Justo) Gravel femenino; Guillermo Basso (Rafaela) Gravel masculino.

Valentín Márquez (Esperanza) en juveniles; Martín Capozucca (Arequito) en master A1; Guillermo Benítez (San Justo) en master A2; Mario Muchut (Reconquista) en master B1; Daniel Bertero (Sunchales) en master B2; Mariano Carbonell (San Justo) en master C1; Daniel Barduil (Goya, Corrientes) en master C2; Ángel Pruvost (Esperanza) en master D1; Hugo Anlo (Franck) en master D2.

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Miguel Cuiña (Venado Tuerto) en master E; Juan Roggero (Rafaela) en pro; Lucas Vidondo (Venado Tuerto) en varón promocional.

“La decisión de hacerla exclusivamente por ruta fue de una responsabilidad tremenda, para cuidar a los ciclistas, como consecuencia de lo mucho que llovió en la semana en el norte de la provincia. Desde un primer momento avisaron “no se suspende por nada del mundo” y recorrieron los 70 kilómetros todo por ruta con la pasión de siempre”, comentó a El Litoral el Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti.

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