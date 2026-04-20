La pasión del Mountain Bike completó una nueva aventura este domingo 19 de abril: en el marco de la Copa Lotería de Santa Fe, se disputó la tercera edición de la llamada “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo. El Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, acompañó todo el recorrido y encabezó la entrega de premios a los ganadores.
Con “Capi” y 150 inscriptos, el Mountain Bike brilló en San Justo
La tradicional competencia “Vuelta de los 3 Puentes” logró reunir ciclistas de varias provincias argentinas. Esta vez fueron 70 kilómetros solamente por ruta como consecuencia de las precipitaciones.
Desde la organización explicaron a El Litoral que “para preservar a los más de 150 competidores y como consecuencia de las precipitaciones que sacudieron la zona en los días previos, los 70 kilómetros de pura adrenalina se disputaron exclusivamente por ruta, quedando anulados los recorridos por tierra y ripio”.
La “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo, portón del norte santafesino, generó acción en las instalaciones del Club Atlético Tiro Federal y es organizado por la Subcomisión de Ciclismo.
Hubo más de 150 ciclistas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y, obviamente, Santa Fe.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike es un evento deportivo que comprende las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo. En mayo, la tercera jornada se desarrollará en Venado Tuerto.
El listado de ganadores de la “Vuelta de los 3 Puentes” en San Justo por cada una de las categorías fue el siguiente:
Silvia Rodríguez (Colonia Alpina de Santiago del Estero) en dama promocional; Luisina Simondi (Rafaela) en damas elite; Micaela Kranewitter (Valle María, Diamante, Entre Ríos) en damas Máster; Valeria Huanco (Correa Santa Fe) en damas master b; Marta Mayer (Brinkmann, Córdoba) en damas master c; Lidia Díaz (Avellaneda, Santa Fe) en damas master D.
Federico Corradi (San Francisco, Córdoba) en Elite; Mirian Espinosa (San Justo) Gravel femenino; Guillermo Basso (Rafaela) Gravel masculino.
Valentín Márquez (Esperanza) en juveniles; Martín Capozucca (Arequito) en master A1; Guillermo Benítez (San Justo) en master A2; Mario Muchut (Reconquista) en master B1; Daniel Bertero (Sunchales) en master B2; Mariano Carbonell (San Justo) en master C1; Daniel Barduil (Goya, Corrientes) en master C2; Ángel Pruvost (Esperanza) en master D1; Hugo Anlo (Franck) en master D2.
Miguel Cuiña (Venado Tuerto) en master E; Juan Roggero (Rafaela) en pro; Lucas Vidondo (Venado Tuerto) en varón promocional.
“La decisión de hacerla exclusivamente por ruta fue de una responsabilidad tremenda, para cuidar a los ciclistas, como consecuencia de lo mucho que llovió en la semana en el norte de la provincia. Desde un primer momento avisaron “no se suspende por nada del mundo” y recorrieron los 70 kilómetros todo por ruta con la pasión de siempre”, comentó a El Litoral el Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti.