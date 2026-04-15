El desafío de unir la provincia invencible con la hermosa excusa del deporte, en este caso del Mountain Bike, tendrá una nueva aventura este domingo 19 de abril. En el marco de la Copa Lotería de Santa Fe, se disputará la tercera edición de la llamada “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo.
Copa Lotería de Santa Fe: San Justo presentó “La Vuelta de los 3 Puentes”
Se desarrollará este domingo 19 de abril y tendrá una extensión de 70 kilómetros con todos los condimentos. Promete ruta, tierra y ripio. Hay más de 150 inscriptos de seis provincias argentinas.
Desde la organización explicaron a El Litoral que “serán 70 kilómetros de pura adrenalina con todos los condimentos: ruta, tierra y ripio. Habrá servicio de cantina, stands de bicicletearías, cuatro puestos de hidratación y servicio médicos. Entre los participantes, sortearemos una bicicleta y habrá importantes premios en efectivo”.
La “Vuelta a los 3 Puentes” en San Justo, portón del norte santafesino, tendrá epicentro en las instalaciones del Club Atlético Tiro Federal y es organizado por la Subcomisión de Ciclismo.
“Un circuito de 70 kilómetros que recorre la zona de Rincón del Quebracho, Petronila y caminos linderos a orillas del Río Salado. Ya hay competidores confirmados con la presencia de ciclistas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y, obviamente, de nuestra querida Provincia”, detallan al diario de Santa Fe.
Desde la hora 8 de este domingo llegarán todos los competidores y la competencia se inicia a las 11. Ya hay más de 150 inscriptos confirmados.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike es un evento deportivo que reunirá las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo.
Durante la presentación, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, señaló que “este año 2026 ya es muy importante para la provincia porque vamos a tener la realización de los Juegos Suramericanos en el mes de septiembre” y destacó la importante “inversión en obras de infraestructura, en Rosario, Rafaela y Santa Fe”.
En este marco, “queríamos darle auge al Mountain Bike, una disciplina que tiene mucho crecimiento en el país y la provincia. En la provincia hay seis ciudades que tienen eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea es unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos. Queríamos unirlos para hacer fuerte a este deporte, con una copa federal que va a través a lo largo y ancho toda la provincia, con la participación de más de 1.000 ciclistas”, finalizó el secretario de deportes, Fernando Maletti, quien agradeció el apoyo incondicional de Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe.