Gran cantidad de participantes

Comenzó la Copa Santa Fe de Golf en Venado Tuerto

El Jockey Club fue una de las sedes del arranque de la segunda edición del certamen, que impulsa el Gobierno de Santa Fe junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral. Con apoyo de Lotería de Santa Fe y el trabajo de Daniel Di Lena, la propuesta busca federalizar la disciplina y reunir a 3.700 jugadores en 21 clubes de 19 ciudades.