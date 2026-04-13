La Copa Santa Fe de Golf comenzó su recorrido 2026 y Venado Tuerto volvió a quedar en el mapa grande del deporte provincial. El Jockey Club local fue una de las sedes elegidas para abrir la segunda edición del certamen, una competencia que no solo reunió a una importante cantidad de aficionados, sino que también confirmó una decisión política clara: seguir invirtiendo en el deporte como herramienta de integración territorial.
Comenzó la Copa Santa Fe de Golf en Venado Tuerto
El Jockey Club fue una de las sedes del arranque de la segunda edición del certamen, que impulsa el Gobierno de Santa Fe junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral. Con apoyo de Lotería de Santa Fe y el trabajo de Daniel Di Lena, la propuesta busca federalizar la disciplina y reunir a 3.700 jugadores en 21 clubes de 19 ciudades.
En el tradicional recorrido de 18 hoyos, el club venadense recibió a 100 golfistas aficionados llegados desde distintas ciudades y provincias, en una jornada que combinó competencia, camaradería y un fuerte sentido federal. Hubo jugadores de diferentes edades, hándicaps y trayectorias, desde menores y jóvenes hasta competidores de 85 años, en una muestra concreta del perfil amplio que busca consolidar esta Copa. La información oficial del club destacó como ganadores de la sede a Liliana De Ipola, Gonzalo Segarra, José Escalante, Gonzalo Edo y Juan Carman.
Pero más allá de los nombres propios y de los resultados deportivos, el arranque del torneo dejó un mensaje más profundo: la Copa Santa Fe de Golf ya no aparece como una experiencia aislada, sino como parte de una política deportiva sostenida por la Provincia. Esa idea fue remarcada en la presentación oficial realizada días atrás en el Club de Campo El Paso, donde se confirmó que la edición 2026 reunirá a 3.700 jugadores matriculados, distribuidos en 21 clubes de 19 ciudades santafesinas, en una estructura que fortalece el calendario y multiplica las oportunidades para instituciones del interior.
Una apuesta provincial para federalizar el golf
En ese esquema, el papel del Gobierno de Santa Fe resulta central. La competencia es organizada junto a la Federación de Golf del Sur del Litoral, pero encuentra uno de sus motores en el respaldo económico e institucional de la Provincia, con un rol marcado de la Lotería de Santa Fe como sostén de este tipo de iniciativas.
Allí aparece una figura clave: Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, uno de los nombres que viene empujando la expansión de la Copa en distintas disciplinas. En la presentación oficial del golf dentro del programa provincial, Di Lena sostuvo que “la Copa Santa Fe se ha convertido en una política de Estado” y remarcó la decisión de sostenerla y ampliarla. Además, destacó el compromiso del Gobierno con el deporte y la intención de que el campeonato siga creciendo en las próximas ediciones.
Ese respaldo no es menor. En una provincia donde la Copa Santa Fe fue ganando volumen año tras año, la incorporación y consolidación del golf responde a una lógica más amplia: llevar competencias de jerarquía a distintas ciudades, fortalecer los clubes y generar movimiento deportivo y social en todo el territorio. En ese marco, que Venado Tuerto haya sido una de las sedes del arranque no fue casualidad, sino una confirmación del peso que tiene la ciudad dentro del mapa deportivo santafesino.
Venado Tuerto, otra vez en escena
La elección del Jockey Club Venado Tuerto como sede volvió a poner en valor la infraestructura y la tradición de su cancha, pero también la capacidad de la institución para recibir un evento de escala provincial. El club fue escenario de una clasificación que mostró buen nivel competitivo y una convocatoria numerosa, con jugadores llegados desde distintos puntos del país y con una diversidad etaria que enriqueció la jornada.
Ese clima fue uno de los aspectos que la propia entidad quiso remarcar: la presencia de aficionados “talentosos y apasionados”, capaces de sostener la intensidad de la competencia “hasta el último putting”. La escena dejó una postal muy representativa de lo que pretende esta Copa: deporte, pertenencia y recorrido territorial.
Un calendario que recién empieza
La competencia tendrá varias etapas clasificatorias durante el año y desembocará en una gran final en el Club de Campo El Paso, prevista para fines de 2026, con la participación de los ganadores surgidos en cada sede. De ese modo, la Copa no se reduce a un solo fin de semana, sino que construye una red deportiva que une ciudades, instituciones y jugadores a lo largo de toda la provincia.
Para Venado Tuerto, la jornada inicial dejó doble saldo positivo. Por un lado, la satisfacción deportiva de haber sido parte del estreno de una competencia que continúa creciendo. Por otro, la certeza de que el golf también encontró un lugar dentro de esa visión provincial que busca federalizar el deporte y darle protagonismo al interior. Allí, el aporte de la Provincia, el acompañamiento de Lotería de Santa Fe y la tarea de dirigentes como Daniel Di Lena aparecen como piezas determinantes para que torneos de este tipo dejen de ser excepciones y se transformen en una política sostenida.