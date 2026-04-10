En la mañana de este jueves, un grupo de jugadores, entrenadores y dirigentes de instituciones que representan y compiten en el ámbito de la Asociación Santafesina de Handball tuvieron la oportunidad de recorrer y conocer en detalle el avance de la obra de construcción del nuevo estadio multipropósito que se desarrolla en el sur de la capital provincial con miras a los Juegos Sudamericanos.
La familia del handball recorrió el nuevo micro estadio que se construye en el CARD
Jugadores, entrenadores y dirigentes que compiten en los torneos de la Asociación Santafesina visitaron y conocieron en detalle los trabajos que se ejecutan con miras a los Juegos Odesur que se realizarán en septiembre próximo. El flamante espacio tendrá capacidad para más de 3700 espectadores y albergará las finales de la Copa Santa Fe de handball a fin de este 2026.
Acompañados por funcionarios provinciales del área de deportes, y por los arquitectos e ingenieros que tienen a cargo la ejecución de estos trabajos, los presentes pudieron observar a fondo los trabajos que se siguen ejecutando a buen ritmo con la mira puesta en la competencia internacional que tendrá sede en la ciudad de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
En este marco, tanto los responsables de las tareas en la sede del CARD como los referentes provinciales que acompañaron la visita explicaron a los presentes que el nuevo escenario albergará la competencia de handball en los ODESUR, para luego quedar disponible para la disputa de los torneos locales, regionales y nacionales de la disciplina.
Asimismo, los responsables de la ASH confirmaron que, según lo establecido con la organización de la Copa Santa Fe, la intención de todas las partes es que en el micro estadio se disputen las instancias finales del certamen en esta temporada, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Siendo una de las anfitrionas en la recorrida de este jueves, quien dialogó en exclusiva con El Litoral fue la subsecretaria de deportes de la provincia de Santa Fe, Silvina Rodríguez Mesón, quien señaló que “este es el año del deporte en Santa Fe. Podemos decirlo porque son 10 obras que están realizando en toda la provincia de una gran magnitud".
"En el caso de este nuevo estadio la idea es ocupar toda esta zona creando un gran polo deportivo junto con los clubes, la nueva pista del CARD y la Asociación de Hockey para que gran parte de la ciudad pueda adueñarse de toda esta obra que es genial”, agregó.
“La idea de esta clase de visitas es que los chicos que hoy están acá al igual que sus entrenadores entiendan que más allá de los ODESUR esto va aquedar para ellos. En este estadio se va a disputar el handball en los juegos pero después va a poder utilizarse para practicar diferentes deportes como el patín, vóley, futsal, básquet e inclusive para otros eventos”, agregó la funcionaria.
"Vamos a tener el mejor handball de América en Santa Fe"
Siguiendo por esta línea y en representación de la Asociación Santafesina de Handball quien tomó la palabra fue su presidente, Gastón Albornoz, quien expresó: “Es un orgullo y un placer que nos inviten y que nos den un espacio que además nos permite venir como santafesinos a ver la obra y conocer lo que va a quedar para después, a futuro".
"En nuestro caso estamos directamente metidos en el tema porque vamos a tener el mejor handball de América acá en Santa Fe. Nos toca ser un poco los anfitriones así que vamos a tratar de y hacer todo lo posible para que salga de la mejor manera posible”, destacó el dirigente.
Más adelante, consultado sobre el impacto que el flamante micro estadio y el desarrollo de los ODESUR puede tener para el handball local, el presidente de la ASH comentó: “Siempre que hay competencias nacionales e internacionales en nuestra ciudad hay un efecto que se genera porque muchos chicos conocen y se acercan porque quieren hacer el deporte".
"Hoy gracias a esto, a que Santa Fe va a poder traer el mejor handball de América, para nosotros es un orgullo y no tengo dudas de que van a quedar muchos chicos con ganas de poder seguir aprendiendo el deporte, y encima con este espacio que es lo mejor", completó.
En el final de la charla, y en referencia a lo que representa para la familia del handball santafesino la posibilidad de albergar una competencia como los ODESUR en nuestra ciudad, Albornoz reveló: “Me lo han nombrado y me pongo sensible, porque es un orgullo tener este evento en mi ciudad. Que vengan jugadores de tremenda talla y que venga un evento internacional como este es súper superador”.
El desarrollo de los trabajos
En el final de la recorrida, El Litoral conversó con Federico Gigante, uno de los responsables que tiene la obra del estadio multa propósito que se construye en la zona sur de la capital santafesina.
Consultado sobre el porcentaje de avance que tiene la obra, comentó: “Estamos en el orden del 55 y 60%. Ya a partir de la semana que viene se va a empezar a realizar el piso de hormigón que va a contener luego el piso de madera que será la superficie para poder desarrollar las prácticas deportivas”,
En cuanto a la manera en la que se ejecutan las tareas diarias para llegar con el estadio terminado para septiembre, Gigante explicó que “hay distintos rubros que están trabajando de forma simultánea. Eso lo que permite es atacar los distintos frentes de trabajo que hay, completando lo que se va avanzando pero a la vez iniciando los rubros y los ítems que vienen”
“Nuestra idea no es la de pensar solo en este edificio o en este estadio, sino abordar las obras que están desarrollando en toda la provincia. Nosotros siempre quisimos pensar este proyecto pero también anclado o implantado en un sector de la ciudad", agregó.
"Eso por supuesto que requiere de obras complementarias que se están desarrollando de forma simultánea y pensando a futuro en un legado que incluye la infraestructura deportiva pero también se ocupa de las áreas de conexión, estacionamientos y todo lo que requiere no solo un evento como los Odesur sino las posteriores competencias que puedan permitir este tipo de obras” completó.