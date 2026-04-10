La obra ya supera el 50% de avance

La familia del handball recorrió el nuevo micro estadio que se construye en el CARD

Jugadores, entrenadores y dirigentes que compiten en los torneos de la Asociación Santafesina visitaron y conocieron en detalle los trabajos que se ejecutan con miras a los Juegos Odesur que se realizarán en septiembre próximo. El flamante espacio tendrá capacidad para más de 3700 espectadores y albergará las finales de la Copa Santa Fe de handball a fin de este 2026.