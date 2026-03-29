En la ciudad de Santa Fe

Cuál es el estado actual de las obras para los Juegos Sudamericanos 2026

“Con obras para los Juegos que van a quedar como un legado, la gestión del gobernador Pullaro está logrando un salto de calidad enorme”, valoró el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sobre las tareas en la capital santafesina.