La primera fecha será el 4 de abril en Rosario

Se presentó oficialmente la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Atletismo

Con una conferencia en la capital provincial se realizó el lanzamiento de la competencia que estará dividida en 5 fechas repartidas en todo el territorio santafesino. La primera jornada será el primer sábado de abril en la cuna de la bandera y la final el 7 de noviembre en la renovada pista del CARD, tras los Juegos Odesur. Se competirá en categoría mayores y se suma la división U16.