Se presentó oficialmente la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Atletismo
Con una conferencia en la capital provincial se realizó el lanzamiento de la competencia que estará dividida en 5 fechas repartidas en todo el territorio santafesino. La primera jornada será el primer sábado de abril en la cuna de la bandera y la final el 7 de noviembre en la renovada pista del CARD, tras los Juegos Odesur. Se competirá en categoría mayores y se suma la división U16.
Capi y la Copa Santa Fe, presentes en el lanzamiento de la edición 2026. Foto: GSF.
En la tarde de este miércoles, y con una conferencia de la que participaron tanto las máximas autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe como sus pares de la Federación Santafesina de Atletismo se llevó a cabo el acto de lanzamiento oficial para la edición 2026 de la Copa Santa Fe de la disciplina.
En esta nueva versión, el atletismo se estará desarrollando en un total de cinco fechas repartidas durante todo el año y en cinco ciudades diferentes de la provincia, sumando dos jornadas a lo sucedido en la temporada anterior e incorporando a las pistas de Vera y del CARD de la capital santafesina como flamantes escenarios.
La primera fecha de la edición 2026 será el 4 de abril en Rosario. Foto: GSF.
En este sentido, tanto desde la organización de la Copa Santa Fe como desde el ente que regula el atletismo federado en nuestra provincia, destacaron la realización de competencias en dos niveles, sumando a la categoría de menores de 16 años como herramienta clave para seguir fomentando el desarrollo de este deporte en todo el territorio santafesino.
Según lo dispuesto por los responsables del evento, la primera de las 5 fechas que componen el calendario de la copa 2026 se estará desarrollando el próximo sábado 4 de abril en el estadio municipal Jorge Newbery de la ciudad de Rosario y será fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo.
En la continuidad del certamen, la segunda de las cinco jornadas tendrá lugar una semana más tarde, el sábado 11 de abril, en la localidad de San Guillermo, mientras que la tercera fecha se realizará el 27 de junio en la flamante pista que se inaugura el próximo viernes en la ciudad de Venado Tuerto.
Ya en la recta final del año calendario 2026, y tras la realización de los Juegos Odesur en nuestra provincia, se completarán las dos fechas finales. La cuarta se desarrollará el 10 de octubre en la pista de polvo de ladrillo de Vera mientras que la quinta y última tendrá lugar en el CARD de la ciudad de Santa Fe el 7 de noviembre próximo.
Como sucediera en la edición 2025, la Copa Santa Fe entregará distinciones individuales a los mejores exponentes del atletismo en cada una de las disciplinas de salto, lanzamiento y velocidad, como así también reconocerá a los ganadores tanto por institución como por asociación participante.
Además, y repitiendo la experiencia del año pasado, en cada encuentro se brindará además una clínica de capacitación destinada tanto a los atletas como a sus entrenadores y a los dirigentes de los clubes que formen parte de la competencia.
Siendo el responsable de encabezar el acto de lanzamiento de la Copa Santa Fe en su versión 2026, el Secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, fue quien tomó la palabra y comentó: “El atletismo se sumó el año pasado con tres fechas y este año agregamos otras dos en una charla que hemos tenido con la gente de la Federación para poder potenciar aún más lo que es este deporte".
"Fue obviamente una decisión consensuada con nuestro gobernador y con la gente Lotería para destinarle más fondos a esta Copa que tiene dos aristas importantes. Por un lado tiene lo que es el deporte elite y con atletas federados pero también estamos incluyendo todo lo que es el desarrollo y la formación de los deportistas, como también el deporte adaptado”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y respecto de la decisión de sumar la categoría U16 a las competencias de este año, Maletti explicó: “Usamos la Copa como una excusa para poder visibilizar el deporte, pero también para que sirva como un espejo para el desarrollo. Este es un trabajo que venimos haciendo con todas las federaciones y las asociaciones y ellos también lo están entendiendo".
"Nosotros entendemos que necesitamos la fábrica para no apuntar únicamente al deportista de elite y esto tiene que ir de la mano. Tenemos que seguir desarrollando y promocionando programas dentro de la provincia como el Santa Fe En Movimiento, que el año pasado tuvo casi 250.000 inscriptos", indicó el funcionario.
"Para que nuestros chicos puedan desarrollar alguna actividad deportiva tienen que tener un lugar, tienen que tener alguien que los reciba, y tienen que tener un lugar de infraestructura y es por eso que desde el gobierno en estos dos años estamos trabajando absolutamente en todo el proceso”, sumó el secretario de deportes de la provincia.
Con respecto al desarrollo de la competencia y la elección de las sedes, el funcionario reveló que “las sedes van a ser Rosario, San Guillermo, Venado Tuerto, que se va a inaugurar el viernes la nueva pista, y Vera, que está en el norte y que la verdad que tiene una escuela de atletismo muy grande que abarca prácticamente todo el departamento".
"Va ser una Copa bien variada porque tenés pista polvo de ladrillo en Vera, en San Guillermo es tipo de arcilla y de tierra, vas a tener dos pistas nuevas, como la de Venado Tuerto y el CARD, que van a estrenar por nuestros deportistas posteriores a los Juegos Sudamericanos, y la de Rosario", agregó.
Autoridades y dirigentes participaron del lanzamiento. Foto: Copa Santa Fe.
"Es una copa federal y por eso también trabajamos con todas las federaciones para descentralizar lo que es Rosario y Santa Fe e ir al interior de la provincia también para darle la oportunidad y posibilidades a todos”, concluyó el funcionario provincial.
A su turno, el presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, no escondió su satisfacción por la nueva edición de la Copa que se pone en marcha en 10 días en la ciudad de Rosario. Al respecto, manifestó: “Es un estímulo muy grande para los atletas existentes y a la vez una puerta grande para los atletas del futuro".
"Esto es muy importante, el deporte tiene que ser una fábrica continua, que permanentemente esté produciendo nuevos deportistas y le dé la posibilidad a la mayor cantidad de aspirantes a hacer actividades deportivas. Nosotros aspiramos a que el día siguiente de los Juegos Odesur, en cada una de las pistas de la provincia haya una larga cola de nuevos aspirantes para ser atletas”, completó.