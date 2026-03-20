Juegos Suramericanos 2026: Las Parejas, El Trébol y Totoras serán sedes del Fan Fest itinerante
El tour con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas visita estas tres localidades. La competencia deportiva internacional que se realizará en septiembre sigue despertando gran interés y ya son más de 2.000 los inscriptos como voluntarios del evento.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
Entre este jueves y el lunes, otras cuatro localidades santafesinas reciben el Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 para vivir la experiencia de lo que será la competencia deportiva internacional que se realizará en septiembre en la provincia.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
Estaciones recreativas con metegol, tenis de mesa, mini golf y simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, automovilismo, penales y tiro con arco, son algunas de las experiencias interactivas para disfrutar.
El tour inició el jueves en el Parque Municipal de Las Parejas, en el horario de 10 a 16. Además, en esa localidad habrá actividades extras con talleres en la Casa de la Cultura y juegos inflables.
El recorrido itinerante continúa el viernes, también de 10 a 16, en el Parque Ecológico 15 de Enero de El Trébol.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
El sábado, de 16 a 21, llegará al Parque de la Fundación en Totoras, donde también habrá actividades extras con una intervención circense y una clase de zumba a cargo de Sofi Kolesar, a partir de las 17:30.
Recorrido por los 19 departamentos
En cada lugar que visita, el Fan Fest de los Juegos Suramericanos traslada su espíritu para promover la participación ciudadana y fortalecer la identificación con la competencia que se disputará en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
Hasta el momento, el recorrido incluyó Santa Fe, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Roldán, Armstrong, Villa Constitución, Casilda, Funes, Pérez, San Genaro, Reconquista, Santa Rosa de Calchines, y continuará por los 19 departamentos santafesinos con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas para todas las edades.
Los Juegos y el voluntariado
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en decenas de disciplinas deportivas. Se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
De cara al evento, el Gobierno provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares para infraestructura deportiva y urbana en las tres sedes, con obras estratégicas como estadios multipropósitos, centros acuáticos, pistas de atletismo y villas deportivas que conformarán el legado permanente de la competencia.
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
En la previa, se encuentra abierto el programa de voluntariado para sumarse y ser parte de los Juegos. El mismo ya tiene más de 2.000 anotados, y su inscripción -para mayores de 18 años- es hasta el 30 de abril en el siguiente link https://santafe2026.ar/es/voluntariado.
Allí pueden conocerse todos los detalles para sumarse y vivir los Juegos desde adentro, compartiendo una experiencia de aprendizaje, de encuentro con personas de diferentes lugares, de desarrollo personal y de vínculos que perduran.