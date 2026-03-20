En toda la provincia

Juegos Suramericanos 2026: Las Parejas, El Trébol y Totoras serán sedes del Fan Fest itinerante

El tour con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas visita estas tres localidades. La competencia deportiva internacional que se realizará en septiembre sigue despertando gran interés y ya son más de 2.000 los inscriptos como voluntarios del evento.