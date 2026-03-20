La ciudad pujante

En busca del tesoro perdido: cómo era el “mini” jardín de Versalles que tuvo Santa Fe en el siglo pasado

El jardín botánico municipal tuvo tres ubicaciones a lo largo del siglo XX. La primera, donde hoy es el Parque Garay; luego se trasladó a un predio sobre Aristóbulo del Valle y en la actualidad al norte de la ciudad, con ingreso por calle Gorriti. Reconstruyendo el rompecabezas de su historia.