Alerta por tormentas en 9 provincias: rigen avisos amarillos y naranjas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de marzo en distintas zonas de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, con excepción del AMBA.
Además, sectores puntuales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja, lo que advierte sobre fenómenos de mayor intensidad.
Según el organismo, las áreas afectadas por alerta amarilla registrarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de entre 30 y 60 mm, aunque en provincias como La Rioja, Mendoza y San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm.
Las zonas bajo alerta este viernes.
Alerta naranja
En las zonas bajo alerta naranja, el panorama será más complejo. Se prevén tormentas fuertes, con posibilidad de eventos localmente severos. Estas condiciones incluirán lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 60 y 80 mm, con la posibilidad de ser superados en forma puntual.
Horarios estimados
El SMN indicó que los horarios de mayor afectación pueden variar según cada región, por lo que recomendó seguir los reportes oficiales actualizados.
Durante la mañana, las tormentas impactarán en Córdoba, Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.
Por la tarde, el fenómeno se desplazará hacia Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
En horas de la noche, alcanzará a Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Rioja y Buenos Aires.