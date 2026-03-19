Desde este viernes funcionará un nuevo punto de carga solar en la ciudad de Santa Fe
El tradicional espacio verde de la ciudad incorpora una estación tecnológica que permitirá a los vecinos acceder a agua caliente, fría y recarga de dispositivos móviles. Se trata de una apuesta a la sustentabilidad que acompaña el buen mantenimiento y la convivencia en uno de los pulmones más concurridos de Santa Fe.
Esta inauguración oficial responde a la puesta a punto final de este servicio que garantiza el suministro eléctrico de forma limpia y renovable. Foto: El Litoral
A partir de este viernes 20 de marzo, la emblemática Plaza Constituyentes de Santa Fe dará un paso clave hacia la modernidad sustentable con la habilitación oficial de su nuevo punto de carga solar. El dispositivo permitirá a los santafesinos acceder de manera gratuita a agua caliente para el mate, agua fría y puertos USB para la recarga de dispositivos móviles en pleno espacio público.
Si bien desde mediados de enero el punto solar se puede observar instalado en la plaza, generando curiosidad entre los habituales concurrentes, será recién a partir de este viernes cuando comenzará a funcionar su servicio de manera integral. Esta inauguración oficial responde a la puesta a punto final de este servicio que garantiza el suministro eléctrico de forma limpia y renovable.
Los santafesinos podrán recargar sus botellas de agua y llenar el termo para tomar mates en la plaza. Foto: El Litoral
Innovación y servicios al alcance de todos
El dispositivo cuenta con tecnología de paneles fotovoltaicos que permite alimentar diferentes terminales. Los usuarios podrán encontrar allí un expendedor de agua caliente (ideal para el termo del mate) y agua fría, además de puertos USB y tipo C destinados a la carga de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
Este tipo de iniciativas busca no solo mejorar la experiencia del ciudadano en el espacio público, sino también promover el uso de energías renovables en entornos urbanos, un eje que la gestión local viene replicando en distintos puntos estratégicos de la capital provincial.
"Entre todos tratamos de cuidarla porque es nuestro lugar de reunión", comentó una vecina que frecuenta la plaza con su mascota. Foto: El Litoral
El cuidado del espacio: un compromiso compartido
En una recorrida realizada por El Litoral, los vecinos de la zona destacaron el estado actual de la Plaza Constituyentes. "Se nota que la plaza está muy limpia; entre todos tratamos de cuidarla porque es nuestro lugar de reunión", comentó una vecina que frecuenta el sector con su mascota.
La higiene del lugar es el resultado de un trabajo articulado: por un lado, la frecuencia constante de las cuadrillas del personal municipal que realizan tareas de barrido y mantenimiento; por el otro, la colaboración activa de los ciudadanos que, al pasear a sus perros o disfrutar de la tarde, se encargan de depositar los residuos donde corresponde, preservando el césped y los senderos.
Actualmente, aquel punto de carga solar pionero de la Costanera ha dejado de prestar servicio. Foto: El Litoral
El antecedente de la Costanera
La llegada de este dispositivo inevitablemente remite al primer punto solar inaugurado hace tres años en la Costanera Oeste, a la altura del Code. Aquella estructura, que marcó un hito como la primera en su tipo, muestra hoy el paso del tiempo y las dificultades que implica mantener este tipo de tecnología en áreas de exposición constante.
Actualmente, aquel pionero de la Costanera ha dejado de prestar servicio. Tras tres años de uso intensivo y exposición climática frente a la laguna, el equipo presenta signos de oxidación lógica por la humedad ambiente. A esto se le suma el factor del mal uso y el vandalismo, que han derivado en botones de comando arrancados y conexiones USB dañadas, lo que resalta el desafío que implica para la comunidad el cuidado de estos bienes comunes.
La plaza, situada en el corazón de barrio Constituyentes, se consolida así como un refugio urbano donde la convivencia es protagonista. Con la llegada del punto de carga, se espera que la afluencia de público aumente, especialmente de jóvenes y familias que encuentran en este predio el lugar ideal para pasar la tarde.
El desafío, a partir de ahora, será el cuidado de la nueva infraestructura. La durabilidad de estos servicios tecnológicos depende del uso responsable y del compromiso ciudadano para evitar actos de vandalismo que afecten un beneficio que es, en definitiva, para todos los santafesinos.