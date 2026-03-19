Plaza Constituyentes

Desde este viernes funcionará un nuevo punto de carga solar en la ciudad de Santa Fe

El tradicional espacio verde de la ciudad incorpora una estación tecnológica que permitirá a los vecinos acceder a agua caliente, fría y recarga de dispositivos móviles. Se trata de una apuesta a la sustentabilidad que acompaña el buen mantenimiento y la convivencia en uno de los pulmones más concurridos de Santa Fe.