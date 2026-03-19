Informe de la Bolsa de Cereales

Perspectiva agroclimática: calor, lluvias y marcado descenso térmico en el área agrícola santafesina

La entidad dio a conocer la perspectiva agroclimática al 25 de marzo, anticipando temperaturas moderadas a altas en el norte, precipitaciones abundantes sobre esa región y aportes más modestos hacia el sur, seguidos por un marcado descenso térmico que afectará a gran parte del área agrícola.