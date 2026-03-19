Perspectiva agroclimática: calor, lluvias y marcado descenso térmico en el área agrícola santafesina
La entidad dio a conocer la perspectiva agroclimática al 25 de marzo, anticipando temperaturas moderadas a altas en el norte, precipitaciones abundantes sobre esa región y aportes más modestos hacia el sur, seguidos por un marcado descenso térmico que afectará a gran parte del área agrícola.
Oscilaciones térmicas y lluvias desparejas marcan la semana agrícola en el territorio santafesino
El monitoreo agroclimático de la Bolsa de Cereales de Argentina indica que la semana del 19 al 25 de marzo de presentará un escenario climático dinámico, con un inicio cálido en el norte del área agrícola y la llegada de un frente de tormenta que provocará lluvias significativas y, posteriormente, un marcado descenso de las temperaturas en varias regiones.
Tras el paso de un frente de tormenta en los días previos, las temperaturas iniciarán algo por debajo de lo normal, pero el rápido retorno de los vientos tropicales elevará las marcas termométricas.
El nordeste del NOA, el sur de la Región del Chaco, el nordeste de Córdoba y gran parte de la Mesopotamia registrarán máximas superiores a 30°C, con focos que podrían superar los 35°C y puntualmente alcanzar los 40°C sobre Paraguay.
Oscilaciones térmicas y lluvias desparejas marcan la semana agrícola
En el este del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y Uruguay, las máximas oscilarán entre 25 y 30°C, mientras que sólo las zonas serranas y cordilleranas del NOA y el este de Buenos Aires observarán temperaturas máximas menores a 25°C, con registros más bajos en el NOA y el norte de Cuyo.
Precipitaciones y aportes hídricos
El frente de tormenta que atravesará el área agrícola traerá lluvias abundantes en el norte y aportes más moderados hacia el sur.
Se esperan entre 10 y 75 mm en gran parte del NOA, Paraguay, Región del Chaco, Mesopotamia, este de Cuyo, norte y oeste de Córdoba, Región Pampeana y Uruguay, con focos aislados de menor precipitación.
Un amplio núcleo de tormenta podría generar acumulados superiores a 150 mm en el centro del NOA. Las zonas del sur y del centro del país recibirán lluvias más escasas, con algunos focos de valores moderados.
Descenso térmico y heladas localizadas
Junto con el frente, se desplazará una masa de aire frío que provocará temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola, exceptuando su extremo norte.
Se prevén mínimas superiores a 15°C en el este del NOA, sur del Chaco, centro de Cuyo, Corrientes y norte de Córdoba, con focos que podrían superar los 20°C. Por su parte, el centro del NOA, gran parte de Cuyo, la Región Pampeana y Uruguay registrarán mínimas entre 10 y 15°C, con sectores más fríos.
Se esperan lluvias importantes en el norte santafesino.
Las zonas serranas y cordilleranas, junto al norte y sudeste de la Región Pampeana y el centro y sudeste de Uruguay, podrían experimentar temperaturas inferiores a 10°C, con heladas localizadas y generales hacia el oeste.
La Bolsa de Cereales recomienda a los productores del área agrícola prestar atención a estos cambios bruscos, que implican riesgos para cultivos sensibles, y ajustar las prácticas de manejo según la evolución de las precipitaciones y las temperaturas durante la semana.
Este escenario resalta la importancia de combinar información climática precisa con decisiones oportunas en el campo para proteger la producción y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.