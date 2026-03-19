Con fines benéficos

El maíz dio su puntapié inicial: Arcor se quedó con el primer lote de la nueva campaña

Con un valor que duplicó el precio de base, la firma cordobesa se adjudicó la partida proveniente de Mercedes, Corrientes. Lo recaudado por la venta será destinado a fines benéficos. Copra S.A. donará su parte al Asilo de Ancianos y a la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (A.P.A.DE.M) de Mercedes. En tanto la Bolsa de Cereales destinará su porcentaje a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.