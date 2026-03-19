El maíz dio su puntapié inicial: Arcor se quedó con el primer lote de la nueva campaña
Con un valor que duplicó el precio de base, la firma cordobesa se adjudicó la partida proveniente de Mercedes, Corrientes. Lo recaudado por la venta será destinado a fines benéficos. Copra S.A. donará su parte al Asilo de Ancianos y a la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (A.P.A.DE.M) de Mercedes. En tanto la Bolsa de Cereales destinará su porcentaje a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.
Puntapié inicial para el maíz: Arcor pagó medio millón por la primera partida
El ciclo comercial del maíz 2025/26 tuvo su inicio formal y simbólico. En un evento que ya es tradición para el sector, la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) llevaron a cabo el remate del primer lote de la campaña.
La firma Arcor, oriunda de Arroyito, resultó ganadora de la puja tras ofrecer $500.000 por el lote, cifra que superó ampliamente la base de $245.000.
Puntapié inicial para el maíz: Arcor pagó medio millón por la primera partida
El lote primogénito provino de la localidad de Mercedes, Corrientes, producido por la firma Copra S.A. Se trata de una partida de la variedad NK SYN 505 VIP3, sembrada el 10 de agosto de 2025 en un planteo que estimó un rinde de 7.000 kilos por hectárea.
La Bolsa cordobesa fue la encargada de certificar que el cargamento cumpliera con todos los estándares de calidad para dar inicio oficial a la cosecha.
Solidaridad en la cadena
Como es habitual, el evento tuvo un fuerte componente social. Lo recaudado por la venta será destinado a fines benéficos:
Copra S.A. donará su parte al Asilo de Ancianos y a la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (A.P.A.DE.M) de Mercedes.
Puntapié inicial para el maíz: Arcor pagó medio millón por la primera partida
La Bolsa de Cereales destinará su porcentaje a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.
Pedidos
Más allá de la martillada, el encuentro fue el escenario elegido por los dirigentes para marcar la agenda política del sector. Laura Passerini, presidenta de la BCCBA, no ahorró definiciones al celebrar la resiliencia del productor, pero advirtió sobre el "freno de mano" que significan los Derechos de Exportación (DEX).
Puntapié inicial para el maíz: Arcor pagó medio millón por la primera partida
“Córdoba es la principal productora y el maíz es su principal producto exportable. Necesitamos la eliminación definitiva de las retenciones para ser eficientes”, enfatizó Passerini.
En sintonía, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, puso el foco en la industrialización de la ruralidad.
El funcionario instó a trabajar en una nueva Ley de Biocombustibles que permita transformar el grano en origen. “Necesitamos transformar el maíz en bioetanol y la proteína vegetal en animal. Córdoba es el motor de este cultivo y estamos presentes para potenciar esa transformación”, señaló.
Números que ilusionan
El contexto productivo para el cereal es promisorio. Según datos de la Secretaría de Agricultura, la superficie sembrada a nivel nacional alcanzó las 10,4 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento del 13% respecto al ciclo previo.
Desde Maizar, Matías Mensa destacó el carácter federal del encuentro, subrayando que la presencia de autoridades de diversas provincias y bolsas de todo el país refuerza el compromiso de una cadena que busca, a pesar de las trabas impositivas, seguir batiendo récords de producción.