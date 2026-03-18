En este 2026

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos advirtió una caída en el poder de compra de los granos frente a la maquinaria

Un informe reciente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, elaborado a través de su sistema de información agrícola SIBER, expuso una tendencia clara en los últimos años: los productores necesitan cada vez más toneladas de granos para acceder a maquinaria agrícola.