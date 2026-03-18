La cosecha gruesa toma ritmo: finalizó el girasol y se acelera el maíz temprano
El último relevamiento agrícola al 17 de marzo de 2026 muestra un escenario dinámico en el centro-norte santafesino: mientras el girasol cerró con más de 380 mil toneladas, el maíz temprano avanza a buen ritmo y el algodón comenzó a cosecharse con rindes considerados positivos.
Girasol récord, maíz en marcha y arranque algodonero: así avanza la campaña en Santa Fe
Durante la semana comprendida entre el 11 y el 17 de marzo, las condiciones climáticas presentaron una marcada variabilidad. El período comenzó con estabilidad y cielos despejados, pero luego derivó en jornadas con nubosidad, inestabilidad y precipitaciones de distribución irregular.
Hacia el cierre del ciclo, se registraron lluvias acompañadas por ráfagas de viento e incluso caída aislada de granizo en algunos sectores. Las temperaturas oscilaron entre mínimas de 15 a 24 °C y máximas de hasta 34 °C.
Buenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática
A pesar de este contexto cambiante, las labores agrícolas pudieron desarrollarse con relativa normalidad, especialmente en lo referido a cosechas, aplicaciones de insumos y monitoreo de cultivos.
Girasol: cierre con aumento de área y buena producción
La campaña de girasol 2025/26 finalizó con resultados positivos en el centro-norte santafesino. Se implantaron unas 160.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 18 % respecto al ciclo anterior.
Buenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática
El rendimiento promedio alcanzó los 24 quintales por hectárea, lo que permitió obtener una producción total estimada en 382.723 toneladas. Este resultado consolida al cultivo como una alternativa rentable dentro del esquema agrícola regional.
La recolección del maíz temprano avanzó a buen ritmo durante gran parte de la semana, particularmente en los departamentos Castellanos y Las Colonias, donde se concentraron los mayores avances.
Las condiciones climáticas permitieron sostener las tareas durante varios días consecutivos, favoreciendo el progreso de la cosecha en una etapa clave del ciclo productivo.
Soja: buenas perspectivas, pero con contrastes
En el caso de la soja temprana, las lluvias recientes, aunque irregulares, resultaron determinantes para el llenado de granos, fortaleciendo las expectativas de rendimiento en las zonas de mayor superficie sembrada.
Buenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática
Por su parte, la soja tardía mostró un desarrollo general favorable, sin mayores inconvenientes en germinación, crecimiento y floración. Sin embargo, en sectores del norte y en suelos de menor aptitud, se evidenciaron signos de estrés hídrico y térmico, con lotes en estado regular a malo.
Algodón: inicio de cosecha con rindes alentadores
En el área algodonera santafesina comenzó la cosecha de los primeros lotes en los departamentos Vera y Nueve de Julio.
Los rendimientos iniciales se ubicaron entre 1.800 y 2.000 kg por hectárea, valores que desde el sector productivo fueron considerados relativamente buenos, en un contexto climático complejo.
El sorgo granífero presentó un estado heterogéneo, con los lotes más avanzados en etapas reproductivas y el resto en transición hacia la floración.
En cuanto al maíz tardío, tanto el desarrollo vegetativo como los estadios reproductivos se concretaron sin inconvenientes, impulsados por las lluvias recientes y condiciones ambientales favorables.
Respecto a la disponibilidad de agua útil, el informe destaca que, tras cuatro semanas consecutivas de precipitaciones, se registraron encharcamientos y anegamientos en zonas bajas. No obstante, en la mayor parte del área se verificó una buena infiltración, lo que favorece el perfil hídrico de los suelos.
Un escenario marcado por la heterogeneidad
El análisis general refleja un panorama productivo atravesado por fuertes contrastes territoriales. La combinación de lluvias irregulares, alta humedad ambiente y variabilidad térmica generó escenarios dispares según la ubicación geográfica.
Aun así, la campaña gruesa avanza con perspectivas mayormente positivas, sostenida por rindes aceptables y una dinámica de trabajo que, pese a las dificultades climáticas, mantiene su ritmo en el campo santafesino.