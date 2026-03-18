Informe SEA

La cosecha gruesa toma ritmo: finalizó el girasol y se acelera el maíz temprano

El último relevamiento agrícola al 17 de marzo de 2026 muestra un escenario dinámico en el centro-norte santafesino: mientras el girasol cerró con más de 380 mil toneladas, el maíz temprano avanza a buen ritmo y el algodón comenzó a cosecharse con rindes considerados positivos.