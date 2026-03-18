#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Informe SEA

La cosecha gruesa toma ritmo: finalizó el girasol y se acelera el maíz temprano

El último relevamiento agrícola al 17 de marzo de 2026 muestra un escenario dinámico en el centro-norte santafesino: mientras el girasol cerró con más de 380 mil toneladas, el maíz temprano avanza a buen ritmo y el algodón comenzó a cosecharse con rindes considerados positivos.

Girasol récord, maíz en marcha y arranque algodonero: así avanza la campaña en Santa FeGirasol récord, maíz en marcha y arranque algodonero: así avanza la campaña en Santa Fe
Seguinos en
Por: 

Durante la semana comprendida entre el 11 y el 17 de marzo, las condiciones climáticas presentaron una marcada variabilidad. El período comenzó con estabilidad y cielos despejados, pero luego derivó en jornadas con nubosidad, inestabilidad y precipitaciones de distribución irregular.

Hacia el cierre del ciclo, se registraron lluvias acompañadas por ráfagas de viento e incluso caída aislada de granizo en algunos sectores. Las temperaturas oscilaron entre mínimas de 15 a 24 °C y máximas de hasta 34 °C.

FILE PHOTO: Corn plants affected by a long drought that finally ended this month by the arrival of rain, is pictured in a farm in 25 de Mayo, in the outskirts of Buenos Aires, Argentina January 24, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoBuenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática

A pesar de este contexto cambiante, las labores agrícolas pudieron desarrollarse con relativa normalidad, especialmente en lo referido a cosechas, aplicaciones de insumos y monitoreo de cultivos.

Girasol: cierre con aumento de área y buena producción

La campaña de girasol 2025/26 finalizó con resultados positivos en el centro-norte santafesino. Se implantaron unas 160.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 18 % respecto al ciclo anterior.

Sunflowers grow on a field near Frauenkirchen, Austria, July 12, 2023. REUTERS/Leonhard Foeger TPX IMAGES OF THE DAYBuenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática

El rendimiento promedio alcanzó los 24 quintales por hectárea, lo que permitió obtener una producción total estimada en 382.723 toneladas. Este resultado consolida al cultivo como una alternativa rentable dentro del esquema agrícola regional.

La recolección del maíz temprano avanzó a buen ritmo durante gran parte de la semana, particularmente en los departamentos Castellanos y Las Colonias, donde se concentraron los mayores avances.

Las condiciones climáticas permitieron sostener las tareas durante varios días consecutivos, favoreciendo el progreso de la cosecha en una etapa clave del ciclo productivo.

Soja: buenas perspectivas, pero con contrastes

En el caso de la soja temprana, las lluvias recientes, aunque irregulares, resultaron determinantes para el llenado de granos, fortaleciendo las expectativas de rendimiento en las zonas de mayor superficie sembrada.

FILE PHOTO: A drone view shows acres of corn fields filling the landscape near Springdale, Iowa, U.S., August 20, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoBuenas perspectivas productivas en el centro-norte santafesino pese a la inestabilidad climática

Por su parte, la soja tardía mostró un desarrollo general favorable, sin mayores inconvenientes en germinación, crecimiento y floración. Sin embargo, en sectores del norte y en suelos de menor aptitud, se evidenciaron signos de estrés hídrico y térmico, con lotes en estado regular a malo.

Algodón: inicio de cosecha con rindes alentadores

En el área algodonera santafesina comenzó la cosecha de los primeros lotes en los departamentos Vera y Nueve de Julio.

Los rendimientos iniciales se ubicaron entre 1.800 y 2.000 kg por hectárea, valores que desde el sector productivo fueron considerados relativamente buenos, en un contexto climático complejo.

Mirá tambiénLlegaron 45 nuevos vagones graneros para reforzar el ramal cerealero antes de la cosecha

El sorgo granífero presentó un estado heterogéneo, con los lotes más avanzados en etapas reproductivas y el resto en transición hacia la floración.

En cuanto al maíz tardío, tanto el desarrollo vegetativo como los estadios reproductivos se concretaron sin inconvenientes, impulsados por las lluvias recientes y condiciones ambientales favorables.

Respecto a la disponibilidad de agua útil, el informe destaca que, tras cuatro semanas consecutivas de precipitaciones, se registraron encharcamientos y anegamientos en zonas bajas. No obstante, en la mayor parte del área se verificó una buena infiltración, lo que favorece el perfil hídrico de los suelos.

Un escenario marcado por la heterogeneidad

El análisis general refleja un panorama productivo atravesado por fuertes contrastes territoriales. La combinación de lluvias irregulares, alta humedad ambiente y variabilidad térmica generó escenarios dispares según la ubicación geográfica.

Mirá tambiénLa carne argentina fue una de las estrellas de Expoagro 2026

Aun así, la campaña gruesa avanza con perspectivas mayormente positivas, sostenida por rindes aceptables y una dinámica de trabajo que, pese a las dificultades climáticas, mantiene su ritmo en el campo santafesino.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Agricultura
Bolsa de Comercio
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro