La carne argentina fue una de las estrellas de Expoagro 2026
La gran muestra del campo argentino se llevó a cabo del 10 al 13 de marzo en San Nicolás. El IPCVA presentó un stand en el sector ganadero
El espacio de la carne argentina fue concebido como un centro de reuniones para informar a los visitantes sobre el trabajo que realiza el instituto, con un gran sector para degustaciones al paso con la mejor carne del mundo.
El cada vez más potente sector ganadero de Expoagro 2026 volvió a ser la vidriera nacional de la gran producción de carne argentina, y este año el IPCVA presentó un stand institucional, apuntalando el trabajo de los productores y de la industria frigorífica.
El espacio de la carne argentina fue concebido como un centro de reuniones para informar a los visitantes sobre el trabajo que realiza el instituto, con un gran sector para degustaciones al paso con la mejor carne del mundo.
Reuniones de trabajo
“Trasladamos la agenda del Instituto a la expo y pudimos mostrar el trabajo del IPCVA en todos sus ámbitos: promoción interna, promoción externa, investigaciones, desarrollo, con el firme convencimiento de que tenemos que trabajar para aumentar la producción”, comentó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.
En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.
Es así como, en conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.
También se recibió la visita de una delegación de la China International Import Expo (CIIE) y se llevó a cabo un encuentro para más de treinta embajadores de todo el mundo que recorrieron la feria.
Acompañamiento
Las entidades del campo tuvieron en el stand del IPCVA un lugar de encuentro y diálogo, con la participación de Andrea Sarnari (presidente FAA), Carlos Castagnani (presidente CRA) y Lucas Magnano (presidente Coninagro), entre otros dirigentes sectoriales.
En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.
El IPCVA también acompañó el ciclo “Ganadería moderna”, organizado por le Asociación Braford Argentina, y presentó la ponencia “Storytelling que se audita: Imágenes satelitales, IA y trazabilidad para vender carne argentina en Europa”, a cargo de Gerardo Leotta, Consorcio ABC, y Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del Instituto, quienes disertaron en el Auditorio Carne Argentina de la muestra.
Y, como siempre, la carne argentina fue la gran estrella, con numerosas degustaciones al paso de bife angosto, bife ancho, asado, colita de cuadril y picaña.