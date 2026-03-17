Tecnología satelital para combatir el delito: El plan para conectar a la Guardia Rural "Los Pumas"
La entidad lleva adelante gestiones ante la Guardia Rural Los Pumas para acelerar la provisión de antenas de Starlink. El objetivo es mejorar la conectividad en zonas rurales y fortalecer las tareas de prevención y control de la fuerza, en el territorio santafesino.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la entidad, que viene impulsando acciones concretas para acompañar y fortalecer a las instituciones vinculadas al sector agropecuario.
La Sociedad Rural de Santa Fe intensifica gestiones para mejorar la conectividad en zonas rurales y apunta a dotar de tecnología satelital a la Guardia Rural Los Pumas, en un planteo que busca impactar directamente en la seguridad y la eficiencia operativa en el territorio.
Fue a través de una nota formal -que lleva la firma del presidente de la entidad, CPN Ricardo Argenti, y el secretario, Ing. Agr. Juan C. Pujato- enviada al jefe de la fuerza, comisario Adrián Roland. La entidad que representa a los productores santafesinos solicitó la provisión de 44 antenas de Starlink para ser distribuidas en distintas dependencias rurales de la provincia.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la entidad, que viene impulsando acciones concretas para acompañar y fortalecer a las instituciones vinculadas al sector agropecuario.
El eje del planteo radica en una problemática estructural: las limitaciones de conectividad en amplias zonas del interior, donde la cobertura de internet es deficiente o directamente inexistente.
El impacto en la seguridad rural
Esta situación no solo afecta la actividad productiva, sino también la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad encargadas de patrullar áreas rurales.
En ese marco, la Sociedad Rural remarcó que la incorporación de tecnología satelital permitiría optimizar la comunicación entre destacamentos, mejorar la coordinación operativa y fortalecer las tareas de prevención y control del delito rural.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la entidad, que viene impulsando acciones concretas para acompañar y fortalecer a las instituciones vinculadas al sector agropecuario.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la entidad, que viene impulsando acciones concretas para acompañar y fortalecer a las instituciones vinculadas al sector agropecuario.
En este caso, el foco está puesto en generar condiciones que permitan a la Guardia Rural desempeñar sus funciones con mayor eficacia, en un contexto donde la extensión territorial y las dificultades logísticas representan un desafío constante.
Desarrollo rural
Además, desde la institución consideran que la llegada de antenas de Starlink no solo impactaría en materia de seguridad, sino que también contribuiría al desarrollo integral de las comunidades rurales, al facilitar el acceso a herramientas digitales y mejorar la conectividad en regiones históricamente postergadas.
La Sociedad Rural de Santa Fe reafirma su rol como nexo entre el sector productivo y las fuerzas de seguridad. Articulando demandas y promoviendo iniciativas que buscan mejorar tanto la producción como las condiciones de vida en el ámbito rural.