Gestiones de la Sociedad Rural de Santa Fe

Tecnología satelital para combatir el delito: El plan para conectar a la Guardia Rural "Los Pumas"

La entidad lleva adelante gestiones ante la Guardia Rural Los Pumas para acelerar la provisión de antenas de Starlink. El objetivo es mejorar la conectividad en zonas rurales y fortalecer las tareas de prevención y control de la fuerza, en el territorio santafesino.