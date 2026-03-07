Más competencia en sanidad animal: la nueva vacuna antiaftosa abre el mercado y promete bajar costos para la ganadería

La reciente autorización de una vacuna contra la fiebre aftosa producida por la empresa brasileña Ourofino Saúde Animal marca un punto de inflexión en el sistema sanitario ganadero argentino.
La autorización de una vacuna antiaftosa producida por Ourofino Saúde Animal mediante el mecanismo de equivalencia representa un cambio relevante para la sanidad animal en Argentina. La medida, aprobada por el SENASA, amplía la oferta de este insumo clave y abre la puerta a un escenario de mayor competencia y reducción de costos para los productores ganaderos.
La aprobación fue otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través del mecanismo de equivalencia, un procedimiento técnico que permite habilitar productos ya evaluados y aprobados en otros países bajo estándares sanitarios comparables.
Para el sector ganadero, esta decisión tiene un impacto directo en la estructura de costos de producción, ya que la vacuna antiaftosa constituye un insumo indispensable para mantener el estatus sanitario del rodeo nacional, condición clave para sostener las exportaciones y el posicionamiento de la carne argentina en los mercados internacionales.
Durante años, los productores señalaron que el precio de este insumo representaba un costo significativo dentro del esquema productivo. La escasa competencia en el mercado limitaba las alternativas disponibles y mantenía valores elevados en un producto que es obligatorio dentro del calendario sanitario.
El procedimiento de equivalencia utilizado por el SENASA no implica una reducción en los controles sanitarios, sino la aplicación de un mecanismo técnico reconocido internacionalmente.
A través de este sistema, se verifica que la vacuna cumpla con los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos para los productos aprobados en el país. Este tipo de validaciones ya se ha utilizado previamente en otras vacunas veterinarias, permitiendo agilizar los procesos regulatorios sin comprometer el nivel de exigencia sanitaria.
De esta manera, la incorporación de nuevos proveedores se realiza dentro de un marco técnico que garantiza la protección del rodeo nacional y la continuidad de las campañas de vacunación que sostienen el estatus sanitario del país.
La llegada de un nuevo actor al mercado de vacunas antiaftosa amplía la oferta disponible para los productores y genera expectativas de un escenario más competitivo.
Con más alternativas de provisión, el sector ganadero podría acceder a precios más competitivos en un insumo fundamental para la actividad, lo que contribuiría a mejorar la eficiencia productiva y aliviar parte de los costos que enfrentan los establecimientos.
En un contexto donde la ganadería busca aumentar su productividad y consolidar su presencia en los mercados internacionales, este tipo de medidas es interpretado como un paso relevante para fortalecer la competitividad del sistema productivo.
La ganadería argentina continúa siendo uno de los pilares del sector agroindustrial del país. La combinación de sanidad, genética y manejo productivo ha permitido posicionar a la carne argentina como un producto de alta calidad reconocido a nivel global.
En este escenario, garantizar el acceso a insumos sanitarios en condiciones competitivas resulta clave para sostener el crecimiento del rodeo, impulsar nuevas inversiones y consolidar el desarrollo sostenible de la actividad.
La aprobación de esta nueva vacuna, en ese sentido, representa una señal de apertura y modernización del mercado sanitario, orientada a mejorar la eficiencia del sistema productivo y fortalecer uno de los sectores más estratégicos de la economía nacional.