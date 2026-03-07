Aprobada por SENASA

Más competencia en sanidad animal: la nueva vacuna antiaftosa abre el mercado y promete bajar costos para la ganadería

La autorización de una vacuna antiaftosa producida por Ourofino Saúde Animal mediante el mecanismo de equivalencia representa un cambio relevante para la sanidad animal en Argentina. La medida, aprobada por el SENASA, amplía la oferta de este insumo clave y abre la puerta a un escenario de mayor competencia y reducción de costos para los productores ganaderos.