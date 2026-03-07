Expectativas renovadas

Con hacienda de 11 provincias, Rosgan realizará su tradicional remate en Expoagro

El Mercado Ganadero presentará una oferta federal con genética de punta y herramientas de inversión inéditas desarrolladas junto a la Bolsa de Comercio de Rosario. En un contexto de precios firmes y escasez de oferta, la entidad busca brindar previsibilidad al ciclo biológico mediante nuevas alternativas de capital de trabajo