Con hacienda de 11 provincias, Rosgan realizará su tradicional remate en Expoagro

El Mercado Ganadero, Rosgan, realizará el próximo jueves 12 de marzo desde las 09:00 su tradicional remate en el marco de Expoagro. La subasta contará con 25.000 cabezas de invernada provenientes de entre 9 y 11 provincias.
El Mercado Ganadero presentará una oferta federal con genética de punta y herramientas de inversión inéditas desarrolladas junto a la Bolsa de Comercio de Rosario. En un contexto de precios firmes y escasez de oferta, la entidad busca brindar previsibilidad al ciclo biológico mediante nuevas alternativas de capital de trabajo
La cita tendrá lugar en la carpa de remates del IPCVA y será transmitida en vivo por Canal Rural y a través del canal de streaming de ROSGAN en la plataforma YouTube.
Los compradores encontrarán lotes de terneros, terneras, novillitos, vaquillonas y vacas de invernada. La oferta destaca por su genética en razas Angus, Hereford, Braford y Brangus. Respecto a la procedencia, Rosgan mantiene su característica federal con 11 socios operadores de diversas provincias, lo que permite contar con remitentes no solo de la zona núcleo, sino también del NEA y del NOA.
El presidente de Rosgan, Raúl Milano, expresó que “Expoagro es una meca para el sector. Se genera un volumen altísimo de hacienda en venta, no solo por Rosgan sino por todas las firmas consignatarias. Sumando todos los remates de la semana, se superan las 120 mil cabezas”.
Además, Milano adelantó que “marzo coincide con la zafra y hay mucha salida de terneros de buen peso. Con la recría funcionando y el acompañamiento de los bancos, entendemos que es una oportunidad ideal”.
En la edición anterior de la muestra, los valores máximos registrados fueron de $3.700/kg para el ternero, $3.520/kg para el conjunto de terneros/terneras y $3.600/kg para las terneras.
En términos económicos, durante 2025 el precio de la invernada y de la hacienda gorda aumentó casi un 70% anual frente a una inflación del 31%. Ante la escasez de oferta para consumo y exportación, los valores se presentan firmes.
Desde la entidad estiman que esta edición tendrá precios importantes, lo cual representa un beneficio para el productor, con valores de la ganadería más consolidados que hace un año.
El miércoles 11 de marzo, a las 11:30 hs en el Auditorio de Prensa de Expoagro, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, en conjunto con el presidente de ROSGAN, Raúl Milano, el presidente del Mercado Argentino de Valores (MAV), Alberto Curado, el presidente de A3, Robert Olson y el presidente de Rosfid, Gustavo Rodríguez; presentarán nuevos instrumentos de inversión y financiamiento para la cadena de ganados y carnes.
Esta propuesta incluye líneas de capital de trabajo, mecanismos de aseguramiento y alternativas de inversión diseñadas para brindar previsibilidad y fortalecer el crecimiento del rodeo. A esto se suma el apoyo de entidades bancarias con tasas y plazos adaptados al ciclo biológico de la actividad.
Durante el encuentro se detallará el conjunto de herramientas orientadas a financiar capital de trabajo y asegurar operaciones, instrumentos considerados inéditos en el país para toda la cadena de ganados y carnes.