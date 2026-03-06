La cosecha de maíz temprano avanza en la región núcleo con rindes promedio de 100 qq/ha
La cosecha de maíz temprano en la región núcleo avanza con un 10 % del área recolectada y rindes promedio cercanos a los 100 quintales por hectárea, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Los primeros resultados muestran marcadas diferencias entre zonas, con rindes superiores a 105 qq/ha en el oeste y valores que oscilan entre 70 y 80 qq/ha en gran parte del este.
Primeros datos de la campaña: el maíz temprano rinde en promedio 100 quintales en la región núcleo
Durante los primeros días de marzo, el clima volvió a ser protagonista en la región agrícola central del país. De acuerdo al reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias se concentraron principalmente en el oeste de la región núcleo, mientras que el este registró acumulados mucho más bajos.
Localidades como Idiazábal, Monte Buey, Bengolea, Hernando, Canals, Laboulaye y Bell Ville recibieron entre 50 y 64 milímetros en los últimos siete días, mientras que en el sector este —incluyendo zonas como Santa Teresa, Zavalla, Chovet, Rosario, Pergamino, Ramallo y Baradero— los registros oscilaron entre 22 y apenas 2 milímetros.
Sin embargo, estas precipitaciones también estuvieron acompañadas por episodios de tormentas intensas, con ráfagas de viento que provocaron caída de árboles y cortes de energía en distintos puntos de la región. Aunque el granizo apareció de forma aislada en esta oportunidad, el recuerdo de la tormenta de la semana anterior —que afectó unas 30.000 hectáreas de maíz entre Armstrong e Inriville— mantiene en alerta a los productores.
Este contexto generó una aceleración de las tareas de cosecha, ya que muchos productores buscan adelantar la trilla para evitar nuevas pérdidas ante los pronósticos de inestabilidad climática.
Rindes promedio satisfactorios, pero con fuertes diferencias
La primera “foto” de la cosecha del maíz temprano muestra un avance del 10 % del área, equivalente a unas 150.000 hectáreas ya recolectadas.
Los resultados iniciales indican un rinde promedio regional de 100 quintales por hectárea, un valor que se ubica levemente por encima del promedio histórico de la región núcleo, estimado en 97 qq/ha.
No obstante, el informe destaca una marcada disparidad en la distribución de los rindes, una característica que podría definir la campaña 2025/26.
Mientras el oeste de la región supera los 105 quintales por hectárea, amplias zonas del este presentan resultados considerablemente más bajos, con rindes que se ubican entre 70 y 80 quintales.
Las áreas más afectadas se concentran principalmente en los alrededores de Rosario y hacia el sur, con el departamento Constitución particularmente golpeado por la falta de agua durante etapas clave del cultivo.
Brechas productivas dentro de una misma zona
Otra particularidad que comienza a observarse en esta campaña es la gran variabilidad de rindes incluso dentro de una misma región productiva.
Un caso destacado se registra en la zona de Marcos Juárez, en el sudeste de Córdoba, donde los técnicos reportan diferencias de hasta 95 quintales entre los rindes máximos y mínimos dentro de la misma área.
Este fenómeno refleja el impacto de factores como la distribución irregular de las lluvias, el manejo agronómico y las características de los suelos, que generaron resultados muy dispares entre lotes.
A su vez, el informe recuerda que al 24 de febrero de 2026 el rinde de indiferencia para maíz temprano en campos alquilados se estimaba en 98 qq/ha, por lo que el promedio actual apenas supera ese umbral de rentabilidad.
Resultados por zonas de la región núcleo
Los datos preliminares también permiten trazar un panorama productivo según cada subregión.
En el centro-sur de Santa Fe, donde la cosecha alcanza el 13 % del área, los rindes se ubican en torno a los 100 qq/ha. En localidades como Carlos Pellegrini, los primeros lotes muestran resultados que van de 90 a 120 quintales.
En el sur santafesino, el avance llega al 19 %. En Bigand, por ejemplo, ya se recolectó cerca del 35 % del área, con rindes promedio cercanos a los 90 qq/ha.
En la zona de Venado Tuerto, donde la trilla recién comienza y solo se cosechó un 2 % del área, los primeros lotes —principalmente de ciclos más cortos— superan los 100 qq/ha, con picos de hasta 130 quintales.
El norte de Buenos Aires presenta uno de los panoramas más alentadores. En la región de Colón, con apenas un 5 % de avance, los técnicos destacan rindes superiores a 100 quintales, con lotes que promedian entre 125 y 145 qq/ha e incluso picos de 210 qq/ha en planteos de alto nivel tecnológico.
En el sudeste de Córdoba, donde el avance ronda el 5 %, los rindes promedio se ubican cerca de 120 qq/ha, aunque con una variabilidad significativa que va de 70 a 165 quintales por hectárea.