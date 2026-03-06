Informe de la BCR

La cosecha de maíz temprano avanza en la región núcleo con rindes promedio de 100 qq/ha

La cosecha de maíz temprano en la región núcleo avanza con un 10 % del área recolectada y rindes promedio cercanos a los 100 quintales por hectárea, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Los primeros resultados muestran marcadas diferencias entre zonas, con rindes superiores a 105 qq/ha en el oeste y valores que oscilan entre 70 y 80 qq/ha en gran parte del este.