Financiamiento y herramientas digitales: la propuesta de Banco Macro para el campo en Expoagro

Del 10 al 13 de marzo, en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, se desarrollará una nueva edición de Expoagro, el principal punto de encuentro para los agronegocios del país.
Con un stand propio y atención personalizada de especialistas en el segmento agro, Banco Macro participará de Expoagro con una amplia oferta de financiamiento, herramientas digitales y promociones especiales. La entidad presentará soluciones orientadas a productores, contratistas y empresas del sector, con el crédito como uno de los principales motores de inversión durante la muestra.
Allí, Banco Macro dirá presente con un espacio especialmente diseñado para brindar asesoramiento financiero y acercar herramientas pensadas para potenciar la actividad del campo.
Durante la exposición, la entidad ofrecerá atención personalizada a través de oficiales especializados del área Macro Agro, quienes orientarán a productores y empresas sobre las distintas alternativas de financiamiento disponibles.
Entre las principales soluciones que presentará el banco se encuentra Crédito Simple Agro, una herramienta que permite a los productores obtener calificación crediticia de manera 100 % digital, agilizando los tiempos y facilitando el acceso al financiamiento.
También se destacará Red Agro, una plataforma que conecta a productores con más de 210 empresas proveedoras y 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola, generando oportunidades de negocios dentro de toda la cadena productiva.
A su vez, los visitantes podrán conocer Campo Simple, un sistema digital exclusivo que permite comprar insumos agropecuarios de manera online, simplificando los procesos comerciales para el productor.
En el marco de la muestra, el banco ofrecerá préstamos prendarios en pesos y en dólares, con plazos de financiación de hasta 60 meses, orientados principalmente a la adquisición de maquinaria y equipamiento.
Además, pondrá a disposición líneas de financiamiento para capital de trabajo, así como herramientas específicas vinculadas al corretaje de granos, consolidando una propuesta integral para acompañar a todos los actores del sector agroindustrial.
En la edición 2026 de Expoagro, el crédito volverá a ocupar un rol central en las decisiones de inversión que se concreten durante la exposición. En ese contexto, Banco Macro desplegará promociones exclusivas, líneas especiales y soluciones tecnológicas orientadas a facilitar el acceso al financiamiento.
Con esta propuesta, la entidad busca fortalecer su vínculo con el sector agropecuario, acompañando el desarrollo productivo y promoviendo nuevas oportunidades de inversión para productores, contratistas y empresas vinculadas a la actividad rural.