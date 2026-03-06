La muestra del agro argentino

Financiamiento y herramientas digitales: la propuesta de Banco Macro para el campo en Expoagro

Con un stand propio y atención personalizada de especialistas en el segmento agro, Banco Macro participará de Expoagro con una amplia oferta de financiamiento, herramientas digitales y promociones especiales. La entidad presentará soluciones orientadas a productores, contratistas y empresas del sector, con el crédito como uno de los principales motores de inversión durante la muestra.