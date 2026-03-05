Análisis

Cosecha récord, márgenes asimétricos e inversión privada: El panorama económico 2026 para el agro

“El 2026 será un año sólidamente positivo para el agro argentino, pero con luces y sombras bien marcadas. Será un año de volumen récord, pero rentabilidad asimétrica, en el que la agricultura correrá para mantener el margen y la ganadería, para capitalizarlo”, evaluó el especialista en agroindustria, David Miazzo.