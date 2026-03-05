Entre Ríos

Arroz, forrajes y avicultura: periodistas agropecuarios recorrieron la experimental del INTA Concepción del Uruguay

En el marco del trabajo conjunto entre el INTA Entre Ríos y la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), se realizó una jornada de capacitación y recorrido técnico en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. La actividad permitió conocer de primera mano investigaciones vinculadas al mejoramiento genético de arroz, producción de forrajes y avicultura.