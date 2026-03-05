Arroz, forrajes y avicultura: periodistas agropecuarios recorrieron la experimental del INTA Concepción del Uruguay
En el marco del trabajo conjunto entre el INTA Entre Ríos y la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), se realizó una jornada de capacitación y recorrido técnico en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. La actividad permitió conocer de primera mano investigaciones vinculadas al mejoramiento genético de arroz, producción de forrajes y avicultura.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer en territorio los avances y líneas de trabajo que se llevan adelante en la experimental, vinculadas al mejoramiento genético de arroz, la producción y evaluación de forrajes y la investigación en avicultura.
La jornada se desarrolló en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concepción del Uruguay y reunió a periodistas agropecuarios de distintos puntos de la provincia, quienes participaron de un recorrido técnico por algunas de las principales áreas de investigación del organismo.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer en territorio los avances y líneas de trabajo que se llevan adelante en la experimental, vinculadas al mejoramiento genético de arroz, la producción y evaluación de forrajes y la investigación en avicultura.
La directora de la experimental, Natalia Villalba, destacó la importancia de fortalecer el vínculo con el periodismo especializado.
“Para nosotros esta articulación con los periodistas agropecuarios es sumamente importante porque nos permite llegar no solo a los usuarios de nuestro sistema, sino también a un público que quizás no es productor, pero sí se interesa por la ciencia y por los avances que nosotros estamos generando desde esta experimental”, expresó.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer en territorio los avances y líneas de trabajo que se llevan adelante en la experimental, vinculadas al mejoramiento genético de arroz, la producción y evaluación de forrajes y la investigación en avicultura.
Uno de los puntos del recorrido estuvo dedicado al programa de mejoramiento genético de arroz, que el INTA Concepción del Uruguay desarrolla desde hace más de 30 años. Allí se visitaron las parcelas de producción de semillas y el laboratorio donde se evalúan la calidad culinaria e industrial de las variedades desarrolladas por el organismo.
Proyecto
El programa responde a las demandas de productores y consumidores, con el objetivo de generar materiales de alto rendimiento, resistencia y calidad, una tecnología nacional que hoy también es adoptada en distintos países.
La recorrida continuó en el área de mejoramiento y evaluación de forrajes, donde los ingenieros agrónomos Alejo Re y Martín Durante presentaron las principales líneas de investigación del grupo, orientadas al mejoramiento genético de especies forrajeras y a la evaluación de tecnologías de pasturas.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer en territorio los avances y líneas de trabajo que se llevan adelante en la experimental, vinculadas al mejoramiento genético de arroz, la producción y evaluación de forrajes y la investigación en avicultura.
Entre los trabajos que se desarrollan se destacan los programas de mejoramiento de raigrás anual, con cultivares diploides y tetraploides desarrollados para incrementar la producción de verdeos invernales en distintos ambientes productivos del país.
Además, los técnicos mostraron el uso de herramientas como drones y sensores remotos para evaluar y cuantificar la productividad de pastizales y recursos forrajeros, información clave para mejorar el manejo de los sistemas ganaderos.
Vista
El recorrido finalizó en la Unidad de Investigación Avícola (UIA), donde los periodistas visitaron los distintos laboratorios dedicados al estudio de la producción avícola, desde la gestión de residuos generados por la actividad hasta el diagnóstico de enfermedades bacterianas y virales.
Durante la actividad, los participantes pudieron conocer en territorio los avances y líneas de trabajo que se llevan adelante en la experimental, vinculadas al mejoramiento genético de arroz, la producción y evaluación de forrajes y la investigación en avicultura.
La jornada concluyó con un almuerzo de camaradería entre los participantes, donde se destacó también la importancia del periodismo agropecuario en la difusión del conocimiento y los avances tecnológicos. En ese sentido, comunicar las producciones de Entre Ríos significa poner en valor el trabajo, la innovación y el potencial del sector.