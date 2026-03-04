Informe SEA

La soja respira, el maíz consolida rindes y el algodón sigue en alerta

Las precipitaciones registradas en las últimas semanas en el centro norte de la provincia marcaron un giro en la campaña gruesa 2025/2026. Mientras la soja recupera potencial y el maíz temprano confirma rendimientos por encima de lo previsto, el algodón continúa condicionado por la falta de agua suficiente en el norte provincial.