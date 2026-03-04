Apertura sanitaria

Tras casi 20 años de gestiones, la carne bovina argentina da un paso clave hacia el mercado japonés

El Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó el informe de análisis de riesgo para la carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación. Se trata de la etapa más extensa y compleja del proceso sanitario, que acerca al país a la apertura plena de un mercado de alto valor y fuerte demanda internacional.