Tras casi 20 años de gestiones, la carne bovina argentina da un paso clave hacia el mercado japonés
El Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó el informe de análisis de riesgo para la carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación. Se trata de la etapa más extensa y compleja del proceso sanitario, que acerca al país a la apertura plena de un mercado de alto valor y fuerte demanda internacional.
Luego de casi dos décadas de negociaciones bilaterales, la Argentina alcanzó un hito relevante en su estrategia de inserción internacional de carnes: el Consejo de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) aprobó el informe de análisis de riesgo para la carne bovina argentina.
La decisión se adoptó en el marco de la 77ª reunión del organismo sanitario japonés y constituye la instancia técnica más determinante dentro del proceso de apertura de mercado.
En particular, el análisis evaluó las condiciones sanitarias de la carne proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación —que comprende el norte del país—, uno de los puntos centrales de la negociación.
El informe presentado por la Argentina no recibió objeciones por parte de las autoridades niponas y fue aprobado formalmente, habilitando el avance hacia las siguientes etapas administrativas y regulatorias.
Un proceso técnico de alta exigencia
La evaluación incluyó un extenso intercambio de información técnica, auditorías documentales y visitas de expertos japoneses al país.
En este trabajo participaron activamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en Japón y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con especialistas del MAFF.
La aprobación del análisis de riesgo marca el cierre de la etapa más prolongada y compleja del procedimiento sanitario. En los últimos dos años, Argentina intensificó las gestiones políticas y técnicas con Japón, priorizando la reapertura y ampliación del mercado como un objetivo estratégico para el complejo exportador bovino.
Cabe recordar que desde 2018 el país ya cuenta con habilitación para exportar carne vacuna a Japón desde la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, ubicada en el sur argentino. La reciente aprobación amplía el horizonte comercial al incluir la región norte bajo un esquema sanitario diferente, pero validado internacionalmente.
Un mercado de alto valor estratégico
Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne bovina, con compras que superan en promedio los 3.100 millones de dólares anuales y un volumen cercano a las 500 mil toneladas entre carne fresca y congelada. Se trata de un destino altamente competitivo y exigente, donde predominan estándares sanitarios y de calidad rigurosos.
El eventual ingreso pleno de la carne argentina al mercado japonés no solo representaría una diversificación de destinos en Asia, sino también una oportunidad para posicionar cortes de alto valor agregado en un segmento de consumo premium.
Desde el Gobierno nacional destacaron que este avance consolida la estrategia de apertura de mercados basada en el cumplimiento de estándares sanitarios internacionales y en el fortalecimiento institucional del sistema de control y certificación argentino.
De concretarse las próximas etapas regulatorias, la Argentina podría acceder a uno de los mercados más atractivos del mundo para la carne bovina, ampliando su presencia en Asia y reforzando el perfil exportador del sector ganadero.