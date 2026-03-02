En 2025 creció la adopción del crédito digital en el agro
Un informe privado revela cómo fueron las decisiones de financiamiento de los productores en 2025. Con un incremento del 90% en el total de las operaciones procesadas en la plataforma; casi 9 de cada 10 créditos otorgados fueron en dólares.
Imagen ilustrativa. Los datos nacen de la nueva edición del Informe Nera.
Un ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro presentó una nueva edición de su Informe Nera. El relevamiento que analiza cómo se financiaron y qué decisiones tomaron los productores agropecuarios argentinos durante 2025 registra un 90% más de operaciones que en 2024, crecimiento que refleja cómo el agro se volcó más al financiamiento bancario digital durante el 2025.
A su vez, trae al frente un dato contundente: el 88% de las operaciones de crédito realizadas durante 2025 fueron endólares, consolidando un giro que ya se venía gestando el año anterior. Para dimensionar el cambio, el año pasado el financiamiento en dólares representaba el 54% de las operaciones, mientras que para la campaña 2024/25 el porcentaje ya había trepado al 65%.
El año de los dólares.
“Durante 2025 vimos cambios significativos en materia de financiamiento del agro, marcados por una mayor participación del sistema bancario frente al crédito comercial tradicional y por la consolidación del dólar como moneda de preferencia del productor”, señaló Marcos Herbin, CEO de Nera.
Insumos
El informe destaca que el volumen de transacciones para el financiamiento de insumos en la plataforma se duplicó respecto a 2024. Este crecimiento guarda una estrecha correlación con la dinámica del mercado general, donde la demanda de crédito bancario se intensificó como respuesta directa a la merma en la oferta de financiación comercial.
Financiación de insumos agrícolas.
La plataforma ofrece convenios especiales para financiar protección de cultivos, semillas, fertilizantes y combustibles. Los picos de operación más grandes se registran en la previa de la campaña gruesa, representando el 44% del volumen anual de transacciones.
A lo largo de 2025, Nera amplió su ecosistema al integrar líneas de crédito específicas para la maquinaria agrícola. Durante este primer año, cerca de un centenar de proveedores operaron de forma activa en la plataforma, facilitando desde la adquisición de implementos y repuestos hasta el financiamiento de saldos remanentes en operaciones con entrega de unidades usadas.
Ganadería en pesos
En el caso de la ganadería, las transacciones crecieron un 22% interanual, principalmente destinadas a inversión en genética, retención de vientres y compra de invernada.
Al profundizar en la estacionalidad de uso de la plataforma, se evidencia un incremento significativo en el volumen de operaciones a partir de marzo. Esto guarda una correlación directa con el inicio del otoño, período que marca un punto de inflexión en el calendario ganadero debido a la llegada del destete y el pico en la comercialización de terneros.
Plazos a cosecha y tasas
Otro hallazgo relevante del informe es que el 60% de los créditos se toman a un año, buscando que los vencimientos coincidan con la próxima cosecha. Entre junio y agosto crece la demanda de créditos a 360 días, mientras que entre agosto y octubre ganan peso los plazos a 270 días.
Al observar la dinámica de las tasas del mercado, se observan dos trayectorias divergentes. El costo del endeudamiento en dólares experimentó una tendencia alcista, llegando prácticamente a duplicar sus valores entre el inicio y el cierre del calendario.
Por el contrario, la tasa en pesos mostró un comportamiento particular: a pesar de haber mostrado volatilidad en los meses electorales, logró retornar a su nivel de equilibrio inicial, cerrando el año en valores similares a los de su apertura.
Granos como garantía
El uso de granos como garantía sigue creciendo como alternativa de financiamiento. Durante 2025, más de 520.000 toneladas fueron utilizadas para respaldar créditos, con participación de 40 acopios, corredoras, exportadoras y cooperativas registradas en la plataforma.
El 80% de los contratos se realizó con precio a fijar, principalmente en soja (44%) y maíz (40%), lo que refuerza el rol del grano como activo financiero dentro del sistema.
Se trata de una alternativa de financiación que viene capturando mayor protagonismo en tanto a través de la tecnología es posible digitalizar cada vez más activos productivos.
En este sentido, en 2025 Nera lanzó un nuevo producto -“Crédito Grano Disponible”- que le permite al productor acceder a liquidez inmediata utilizando como respaldo sus granos almacenados en bolsas para silo y está disponibilizando en 2026 opciones con garantías para ganadería.
Un termómetro del financiamiento
El Informe Nera se consolida como una herramienta de referencia para entender el pulso financiero del agro argentino. En esta edición, el análisis se basa en la actividad de más de 6.000 productores, 2.400 proveedores y 4 bancos, con USD 1.120 millones colocados en 2025 a través de la plataforma.