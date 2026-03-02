El productor se volcó fuertemente al dólar

En 2025 creció la adopción del crédito digital en el agro

Un informe privado revela cómo fueron las decisiones de financiamiento de los productores en 2025. Con un incremento del 90% en el total de las operaciones procesadas en la plataforma; casi 9 de cada 10 créditos otorgados fueron en dólares.