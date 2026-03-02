#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 2 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió levemente durante la jornada de este lunes.

El dólar cerró con movimientos moderados: en bancos hubo bajas puntuales y varias pizarras se mantuvieron sin cambios, mientras que el blue y el MEP retrocedieron.

Así cerró el dólar

En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con una caída de 0,35% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, finalizó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En ICBC, terminó en $1.375 y $1.435, con una baja de 0,69% y spread de $60.

En Banco Provincia de Buenos Aires, cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,70% y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.378 y $1.435, con variación de 0,00% y spread de $57.

dOLARES DOLAR DOLLAREl MEP retrocedió 0,03% y finalizó en $1.418,95, con spread de $0,56.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,03%: $1.418,39 para la compra y $1.418,95 para la venta. El spread fue de $0,56, con retrocesos acotados en ambas puntas respecto del registro previo.

Dólar blue

El blue bajó 0,35% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una baja de $5 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

