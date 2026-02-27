Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 27 de febrero

El dólar cerró con señales cruzadas: el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin variación porcentual. El MEP terminó en $1.422,52 y $1.423,15, con una baja de 0,21%, mientras en bancos hubo movimientos dispares según la entidad.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50. En BBVA Banco Francés, finalizó en $1.375 y $1.425, con una caída de 0,70% y spread de $50.
En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar quedó en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. Banco Hipotecario replicó ese cierre: $1.380 y $1.430, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, terminó en $1.380 para la compra y $1.435 para la venta, con baja de 0,35% y spread de $55. En ICBC, se ubicó en $1.385 y $1.445, con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Entre Ríos, el cierre fue de $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Bica, finalizó en $1.378 y $1.435, también con 0,00% y spread de $57.
El dólar MEP bajó 0,21% y cerró en $1.423,15, con spread de $0,63.
Dólar MEP
El MEP cerró con leve baja de 0,21%: $1.422,52 para la compra y $1.423,15 para la venta. El spread fue de $0,63, con retrocesos de $3,68 y $3,03 en cada punta respecto del registro previo.
El dólar blue terminó sin cambios en $1.425, con spread de $20.
Dólar blue
El blue cerró estable en 0,00%: $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con precios sin cambios frente a la referencia anterior.