En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 27 de febrero, en Argentina

El dólar cerró con mayoría de subas en bancos, mientras el blue retrocedió y el MEP avanzó.El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1375 para la compra, $1425 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada del jueves.
Dólar MEP: Compra: $ 1.439,58 Venta:$ 1.440,15
Dólar CCL: Compra: $ 1.486,54 Venta:$ 1.487,80