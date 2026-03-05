Santa Fe y Córdoba impulsan el modelo cooperativo aplicado a la comercialización ganadera

El viernes 13 de marzo a las 12 del mediodía se realizará el remate virtual de Alianza Ganadera desde la carpa de ACA en Expoagro, en lo que representa un paso estratégico para el bloque integrado por cinco cooperativas de Santa Fe y Córdoba.
El bloque integrado por cinco cooperativas de Santa Fe y Córdoba dará un paso estratégico el 13 de marzo, cuando concrete su primer remate en Expoagro, fortaleciendo el modelo cooperativo aplicado a la comercialización de hacienda. Serán 2.000 cabezas.
El viernes 13 de marzo a las 12 del mediodía se realizará el remate virtual de Alianza Ganadera desde la carpa de ACA en Expoagro, en lo que representa un paso estratégico para el bloque integrado por cinco cooperativas de Santa Fe y Córdoba.
Horacio Leniart, encargado de la Comercialización de Hacienda de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla, confirmó que se trata de una apuesta fuerte dentro de un ámbito de máxima visibilidad para el sector.
La operatoria será virtual, con transmisión desde el predio de la muestra y participación a través de los comerciales y compradores de cada cooperativa integrante.
“Durante esta semana, los equipos técnicos estarán realizando la filmación de los lotes para su carga en la plataforma digital, garantizando transparencia comercial y acceso remoto a los productores y compradores interesados”, señaló Leniart.
Leniart manifestó que la expectativa es concentrar alrededor de 2.000 cabezas, con una oferta que abarcará distintas categorías: invernada, rodeos de cría y hacienda gorda.
En cuanto a la composición de los lotes, se evidenciará la diversidad productiva de las zonas de influencia de las cooperativas.
“Desde el centro santafesino, particularmente Videla, predominará la hacienda de color y cruzas —con fuerte presencia de rodeos provenientes de tambos reconvertidos— mientras que en áreas como Freire, Porteña y Morteros será más habitual la oferta de overos y holando”, añadió.
En materia de plazos, la propuesta comercial resulta competitiva. Invernada: plazos habituales de 30 y 60 días, con posibilidades de extender a 90 días en casos especiales. Abasto: plazos de entre 21 y 30 días.
Estas condiciones financieras constituyen un instrumento clave para dinamizar las operaciones en un contexto de firme demanda y valores sostenidos.
El encargado de la Comercialización de Hacienda de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla, remarcó que Alianza Ganadera “surgió como respuesta estratégica durante la pandemia, cuando la virtualidad se convirtió en herramienta indispensable para sostener la comercialización de hacienda”, señaló.
Además Leniart agregó: “La articulación inicial entre cooperativas fue consolidándose a través de reuniones y acuerdos operativos hasta conformar un bloque que hoy tiene identidad propia dentro del mercado ganadero argentino”.
Integrada por cooperativas de Santa Fe y Córdoba, la alianza realiza un remate mensual rotativo y participa en eventos de relevancia sectorial, fortaleciendo la escala comercial y la capacidad de negociación de sus productores asociados.
En un escenario 2026 que presenta perspectivas favorables por la apertura de nuevos mercados y la firmeza de los valores, el desembarco en Expoagro representa no solo una vidriera institucional, sino también una señal de consolidación del modelo cooperativo aplicado a la comercialización ganadera.