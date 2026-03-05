"Alianza Ganadera"

Santa Fe y Córdoba impulsan el modelo cooperativo aplicado a la comercialización ganadera

El bloque integrado por cinco cooperativas de Santa Fe y Córdoba dará un paso estratégico el 13 de marzo, cuando concrete su primer remate en Expoagro, fortaleciendo el modelo cooperativo aplicado a la comercialización de hacienda. Serán 2.000 cabezas.