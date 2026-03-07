#HOY:

La producción porcina arrancó 2026 con más volumen, exportaciones en alza y menos importaciones

Un informe de PORMAG mostró que en enero la producción de carne porcina creció casi 10 %, las exportaciones aumentaron 171 % y el consumo interno sigue en expansión.

El sector porcino argentino comenzó 2026 con indicadores positivos en producción, exportaciones y consumo interno, según un informe elaborado por el equipo técnico de PORMAG sobre los principales indicadores del mercado correspondientes al mes de enero.

De acuerdo al reporte, la producción de carne porcina alcanzó las 67.135 toneladas equivalentes res con hueso, lo que representa un incremento interanual del 9,9 % respecto al mismo mes del año anterior.

Este crecimiento refleja la continuidad del proceso de expansión que viene mostrando la actividad en los últimos años, con mejoras en eficiencia, productividad y tecnificación dentro del sistema productivo.

Fuerte caída de las importaciones

Uno de los cambios más notorios del inicio de 2026 se dio en el comercio exterior. En enero ingresaron al país 3.072 toneladas de carne porcina, un volumen que marca una caída interanual del 33 % en las importaciones.

Según el informe, esta baja consolida una tendencia descendente que ya se había observado durante 2025 y refuerza el mayor protagonismo de la producción nacional en el abastecimiento del mercado interno.

Exportaciones con fuerte crecimiento

En paralelo, las exportaciones registraron un marcado aumento. Durante enero se exportaron 1.672 toneladas de carne porcina, volumen que representa un crecimiento del 171% respecto a enero de 2025.

Imagen ilustrativaDurante enero se exportaron 1.672 toneladas de carne porcina, volumen que representa un crecimiento del 171% respecto a enero de 2025.

Incluso en comparación con diciembre del año anterior, las ventas externas mostraron un incremento del 22 %, lo que marca un comienzo de año dinámico para el comercio exterior del sector.

A pesar de este crecimiento, las exportaciones todavía representan una porción relativamente pequeña del total producido: cerca del 2,5 % del volumen de producción.

El consumo interno sigue creciendo

El consumo de carne porcina también mostró una evolución favorable. El consumo per cápita promedio móvil alcanzó 18,97 kilos por habitante por año, con un incremento interanual del 8,3 %.

En este sentido, el cerdo continúa siendo la proteína animal con mayor crecimiento relativo frente a otras carnes. Según los datos comparativos del informe, el consumo de carne bovina aumentó 0,8 % y el de carne aviar 2,3 %, muy por debajo del crecimiento del porcino.

Otro punto destacado del análisis es el comportamiento de los precios internacionales. Durante enero de 2026 el precio del kilo de cerdo en dólares en Argentina se ubicó en torno a 1,46 dólares, prácticamente al mismo nivel que en Brasil, donde se ubicó en 1,45 dólares.

Este escenario mejora las condiciones de competitividad para el sector argentino, tanto en el mercado interno como en el desarrollo de oportunidades exportadoras.

Desde PORMAG señalan que, si bien los resultados del primer mes del año son alentadores, todavía es temprano para establecer una tendencia definitiva para 2026.

El comportamiento de los indicadores en los próximos meses será clave para determinar si este desempeño se consolida o si el sector vuelve a registrar las fluctuaciones habituales del mercado porcino.

