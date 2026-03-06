Productividad y mercado: el Cluster del Pecán realizará su encuentro anual en Concordia
Los días 8, 9 y 10 de abril se realizará una nueva edición del encuentro anual del Cluster del Pecán, que tendrá como sede principal el Centro de Convenciones de Concordia y contará con una jornada a campo en Yuquerí.
El sector pecanero volverá a reunirse en Entre Ríos.
La actividad reunirá a productores, técnicos, empresas proveedoras y actores de toda la cadena para intercambiar conocimientos, analizar el presente de la actividad y debatir estrategias que permitan mejorar el rendimiento de las plantaciones. En esta edición, el eje estará puesto en la productividad de los montes, un factor determinante para el crecimiento del pecán.
Desde la organización destacaron que el crecimiento del sector depende de lograr mayores volúmenes de producción, algo que consideran posible gracias a la superficie plantada, el capital humano y el conocimiento técnico disponible.
Durante las jornadas del 9 y 10 de abril se abordarán distintos aspectos vinculados al manejo del monte y a la optimización de los sistemas productivos. Además, se presentarán innovaciones técnicas y de gestión orientadas a producir más y mejor, con un uso eficiente de los recursos.
Como cada año, el encuentro también incluirá un espacio de análisis sobre la situación del mercado y los desafíos de la industria, con una mirada puesta en la integración de toda la cadena pecanera.
Jornada a campo
La agenda comenzará el miércoles 8 de abril con una jornada a campo en Yuquerí, donde se realizará la apertura oficial de la cosecha de pecán 2026.
Durante la actividad se recorrerán plantaciones y se realizarán demostraciones prácticas sobre las tareas vinculadas a uno de los momentos más importantes del año para el sector: la cosecha y la poscosecha del fruto.
Conferencias y muestra comercial
El 9 y 10 de abril, las actividades continuarán en el Centro de Convenciones de Concordia con un programa de conferencias técnicas y una muestra comercial que reunirá a empresas vinculadas a la producción y la industria del pecán.
Participarán proveedores de plantas, maquinaria para cosecha e industria, tecnologías de proceso, sistemas de riego y nutrición, insumos para el cultivo, además de servicios de asesoramiento y comercialización.
La muestra se ha consolidado como un espacio clave para productores y emprendedores del sector. Según datos de la organización, más del 85% de los asistentes asegura haber encontrado allí soluciones o contactos vinculados a sus necesidades productivas.