Entre Ríos

Productividad y mercado: el Cluster del Pecán realizará su encuentro anual en Concordia

Los días 8, 9 y 10 de abril se realizará una nueva edición del encuentro anual del Cluster del Pecán, que tendrá como sede principal el Centro de Convenciones de Concordia y contará con una jornada a campo en Yuquerí.