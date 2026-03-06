La Sociedad Rural de Rosario organiza el 13º Congreso Ganadero para analizar el presente y futuro del sector

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y reunirá a productores, técnicos y especialistas del ámbito ganadero.
La Sociedad Rural de Rosario (SRR), realizará el 13° Congreso Ganadero, un encuentro anual pensado para actualizar a los productores sobre la situación del sector y las principales herramientas para mejorar los sistemas productivos.
El evento se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y reunirá a productores, técnicos y especialistas del ámbito ganadero.
En diálogo con Campolitoral, el presidente de la entidad, Tomás Layus, explicó que el objetivo del congreso es brindar una “puesta a punto” sobre el presente de la ganadería.
“Es un evento que hacemos todos los años para los productores ganaderos de toda la zona de influencia de la Rural. La idea es que funcione como una parada técnica, donde uno se pone al tanto de todas las novedades”, señaló el presidente de la SRR.
Uno de los ejes principales de la jornada será la gestión de los sistemas ganaderos, a cargo del ingeniero Sebastián Riffel.
A su vez, el reconocido técnico Juan Elizalde realizará un análisis sobre la situación actual de la ganadería, con un diagnóstico del sector y las perspectivas productivas.
Otro de los temas destacados será el impacto de los toros en los rodeos de cría, una charla que estará a cargo del médico veterinario Ignacio Cabo.
Además, habrá un espacio dedicado a sanidad en rodeos semi-intensivos de la región pampeana, una temática clave para los sistemas productivos del centro del país.
“En la pampa húmeda tenemos sistemas diferentes a los del norte, porque la ganadería convive con la agricultura. Son planteos más intensivos y la sanidad pasa a ser un factor fundamental”, explicó el dirigente rural.
El congreso también abordará el panorama de los mercados internacionales de carne. La exposición estará a cargo del ingeniero Adrián Bifaretti, Jefe del Departamento del IPCVA.
Según adelantó Layus, la charla buscará analizar cómo se inserta la carne argentina en el mundo, en un contexto de creciente demanda internacional.
Entre los factores que impulsan el comercio exterior se destacan la ampliación del cupo de exportación hacia Estados Unidos, la posibilidad de apertura de nuevos mercados como Japón y la fuerte demanda del sudeste asiático, especialmente de países como China, Indonesia y Vietnam.
A esto se suma la importancia de nichos de alto valor como la Cuota Hilton, destinada al mercado europeo, que actualmente ronda los 20.000 dólares por tonelada.
La jornada también incluirá un espacio dedicado a cultivos de cobertura y su integración en sistemas mixtos agrícola-ganaderos, una temática cada vez más relevante en la región pampeana.
Desde la organización indicaron que todavía se están confirmando algunos de los especialistas que participarán de ese bloque.
Si bien el congreso tendrá transmisión online, desde la Sociedad Rural de Rosario destacan el valor del encuentro presencial.
“Más allá de que también se va a retransmitir, la idea es que el productor participe. Es un lugar de encuentro con otros productores y técnicos, donde se comparten experiencias y se generan intercambios que aportan mucho valor”, señaló Layus.
En cuanto al panorama del sector, el dirigente consideró que la ganadería atraviesa actualmente un momento favorable, impulsado principalmente por la demanda internacional de carne.
“Hoy la ganadería está pasando por un excelente momento. Hay una demanda internacional muy fuerte y eso empuja al sector”, afirmó Layus.
No obstante, advirtió que la producción nacional se mantiene relativamente acotada.
“La producción argentina viene un poco retraída porque cada vez somos menos los que sostenemos la actividad ganadera. Por eso este contexto internacional es una oportunidad que hay que aprovechar”, concluyó.