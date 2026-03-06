En junio

La Sociedad Rural de Rosario organiza el 13º Congreso Ganadero para analizar el presente y futuro del sector

La Sociedad Rural de Rosario (SRR), realizará el 13° Congreso Ganadero, un encuentro anual pensado para actualizar a los productores sobre la situación del sector y las principales herramientas para mejorar los sistemas productivos.