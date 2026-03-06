La Comisaría N° 10 de Soledad suma un móvil policial 0 km

El senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, visitaron la localidad de Soledad, donde participaron de la presentación de un móvil policial 0 km destinado a la Comisaría N° 10, convirtiéndose en la unidad N° 52 entregada en el departamento en el marco del fortalecimiento del sistema de seguridad pública.
La nueva unidad había sido gestionada semanas atrás por el senador y el diputado ante el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
52 móviles policiales en la gestión Pullaro
En materia de seguridad, el legislador valoró la entrega de un móvil policial 0 km para la Comisaría N°10 de Soledad, señalando que se trata de la unidad N°52 entregada en el departamento.
Durante el acto, el jefe de la dependencia policial, el inspector Mauricio Cáceres, junto a efectivos de la agrupación perteneciente a la comisaría, agradecieron a las autoridades por la gestión concretada. También se encontraba presente el Dir. Pcial. Zona Norte de Municipios y Comunas, Marcelo Airaldo.
Respuestas para el deporte
Previamente, las autoridades visitaron el Club Huracán de Soledad, donde estuvieron acompañados por el presidente comunal Facundo Brillada y la representante local Sofía Ortiz. En la institución fueron recibidos por la presidenta del club, Patricia Bobadilla, y el presidente de la subcomisión de fútbol, Lorenzo Bordón.
En ese marco, se realizó la entrega de un aporte económico, que sumado a uno otorgado con anterioridad completa un compromiso asumido por las autoridades, destinado a que el club pueda afrontar su participación en las competencias de fútbol durante el presente año.
Recorrida de obras
Posteriormente, las autoridades recorrieron la obra de sanitarios que se ejecuta en el Club Huracán, financiada a través del Plan Brigadier. La agenda continuó en el Bochas Club de Soledad, donde fueron recibidos por la secretaría Ludivina Centurión y el tesorero de la institución.
Allí recorrieron la obra de sanitarios recientemente finalizada, también ejecutada con fondos del Programa Brigadier, la cual se encuentra próxima a ser inaugurada, representando una mejora significativa en la infraestructura del club y en los servicios que se brindan a la comunidad
El senador Felipe Michlig destacó la entrega de un nuevo aporte económico al Club Huracán. “En cumplimiento de un compromiso asumido oportunamente con la institución”.
Asimismo, remarcó que el acompañamiento continuará en el tiempo, subrayando el rol social que cumplen los clubes en cada comunidad: “Somos conscientes de la importancia que tiene un club en nuestros pueblos y vamos a seguir ayudando para que cada día esté más lindo y mejor”.
En ese sentido, recordó que tanto el Club Huracán como el Soledad Bochas Club cuentan con obras en ejecución y finalizadas, respectivamente, para la mejora de sanitarios, financiadas a través del Plan Brigadier, las cuales fueron recorridas durante la visita.
Siempre traen buenas noticias
Por su parte, el diputado Marcelo González agradeció el recibimiento de las autoridades del Club Huracán y destacó el trabajo que se viene realizando.
El presidente comunal Facundo Brillada agradeció la visita del senador y del diputado, destacando que “son encuentros frecuentes que siempre traen buenas noticias para la comunidad”.