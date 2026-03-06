González abrió el año legislativo en San Javier con un fuerte diagnóstico económico

La apertura de sesiones se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario, donde la intendente brindó un detallado balance de gestión y delineó las prioridades para el año en curso.
La intendente de San Javier, Ana Maribel González, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que repasó la gestión 2025, expuso la delicada situación económica del municipio y presentó los principales proyectos previstos para 2026, entre ellos el avance del parque industrial, obras de infraestructura y el futuro polideportivo municipal.
La apertura de sesiones se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Centro Integrador Comunitario, donde la intendente brindó un detallado balance de gestión y delineó las prioridades para el año en curso.
Durante la primera parte de su discurso, González se refirió al complejo panorama financiero que enfrenta el municipio desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Según explicó, en los últimos años se registra una caída sostenida de los ingresos, especialmente en los recursos provenientes de la coparticipación provincial.
En ese sentido, detalló que en 2024 esos fondos permitían cubrir el 82 % de la masa salarial municipal, mientras que en 2025 el porcentaje descendió al 67 %. En lo que va de 2026 —correspondiente a los meses de enero y febrero— la coparticipación solo alcanza para cubrir el 45 % de los sueldos de la planta municipal.
A esta situación se suma una caída en la recaudación local. La Tasa General de Inmuebles Urbana pasó de un nivel de cobrabilidad del 57 % en 2024 al 46 % en 2025, mientras que la tasa rural descendió del 43 % al 30 % en el mismo período.
“La situación económica que atraviesan las familias, con salarios que han quedado rezagados frente al aumento del costo de vida, impacta directamente en la recaudación municipal. Debo ser contundente y franca: la situación económica de la Municipalidad es extremadamente crítica”, sostuvo la intendente.
Ante este escenario, la mandataria explicó que el gobierno local lleva adelante un proceso de ordenamiento administrativo, con reducción de gastos de funcionamiento y congelamiento de los sueldos de la planta política, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios municipales.
En cuanto a la planificación estratégica, González destacó que la gestión se rige por los lineamientos del Plan Estratégico San Javier 2030, que se estructura en cuatro ejes: crecimiento económico, desarrollo humano, infraestructura para el desarrollo y modernización del Estado.
Dentro del eje de crecimiento económico, uno de los proyectos centrales es el Parque Industrial de San Javier, al que definió como la “nave insignia” para impulsar la inversión privada y la generación de empleo.
Las obras de infraestructura eléctrica registran actualmente un avance del 58 %, mientras que las obras hídricas alcanzan el 60 %. Tres empresas ya se encuentran instaladas en el predio y se prevé que el parque pueda inaugurarse hacia fines de 2026.
En materia productiva, la intendente destacó el programa “San Javier Emprende”, mediante el cual se otorgaron 163 créditos a emprendedores locales, con un nivel de recupero cercano al 85 %. Actualmente el registro municipal cuenta con 273 emprendedores.
González también resaltó el crecimiento del sector turístico en la ciudad. Durante la última temporada de verano, los niveles de ocupación en alojamientos alcanzaron un promedio del 80 %, con picos del 100 % durante los fines de semana.
Según señaló, este movimiento estuvo acompañado por una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas por el municipio para fortalecer la oferta turística local.
Entre los proyectos de infraestructura más relevantes, la intendente mencionó la obra de defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas en la zona este de la ciudad, una intervención clave que permitirá avanzar con el desarrollo de la futura costanera.
La obra es considerada estratégica tanto para el crecimiento urbano como para el desarrollo turístico de San Javier.
Además, anunció que durante 2026 se priorizará la recuperación del parque de maquinarias municipal, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos como alumbrado, limpieza, mantenimiento de calles y corte de pasto.
Entre los anuncios más destacados, González confirmó que el Centro de Educación Física contará con un Polideportivo Municipal, una obra largamente esperada por la comunidad.
El proyecto se ejecutará a través del Programa de Obras Urbanas, tras la firma del convenio realizada el año pasado con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Según adelantó, la obra comenzará una vez que el municipio reciba el primer desembolso de fondos.
En el tramo final de su discurso, la intendente hizo un llamado a fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado de la ciudad.
“Debemos cambiar el chip. No podemos esperar que el Estado resuelva todo. La responsabilidad ciudadana es fundamental para tener la ciudad que queremos”, expresó.
De la apertura del período de sesiones participaron concejales, funcionarios del gabinete municipal, representantes de instituciones locales, invitados especiales y vecinos de la ciudad.