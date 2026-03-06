Planteó los desafíos para 2026

González abrió el año legislativo en San Javier con un fuerte diagnóstico económico

La intendente de San Javier, Ana Maribel González, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que repasó la gestión 2025, expuso la delicada situación económica del municipio y presentó los principales proyectos previstos para 2026, entre ellos el avance del parque industrial, obras de infraestructura y el futuro polideportivo municipal.